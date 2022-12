Kontroler PlayStation DualSense Edge ma poważną wadę

W styczniu do pierwszych użytkowników zaczną trafiać kontrolery DualSense Edge. Chociaż mają wiele do zaoferowania, to mają jedną poważną wadę.

DualSense Edge to ulepszony kontroler dla posiadaczy PlayStation 5. Wyposażony jest między innymi w wymienne nakładki na drążki i tylne przyciski, a także odłączane gałki analogowe, które można w ten sposób łatwo wymienić. Poza tym pozwala na mapowanie przycisków, dostosowanie martwych stref i czułości, a także obsługuje kilka profilów, między którymi można przełączać się w locie. A to wszystko w cenie 200 dolarów.

DualSense Edge z poważną wadą

Serwis The Verge miał okazję przetestować już DualSense Edge i okazuje się, że ten nie jest specjalnie imponujący. Zdaniem recenzenta różnice w porównaniu z tradycyjnym kontrolerem DualSense nie są duże. Poza tym Edge ma mieć poważną wadę w postaci krótszego czasu pracy z dala od ładowarki. Zostało to potwierdzone przez Sony.

Czas działania kontrolera bezprzewodowego DualSense Edge jest umiarkowanie krótszy niż w przypadku oryginalnego kontrolera bezprzewodowego DualSense, ponieważ zawarliśmy o wiele więcej funkcji w tej samej obudowie i ergonomicznej konstrukcji, co w oryginalnym kontrolerze DualSense. Chcieliśmy zachować równowagę między czasem pracy bezprzewodowej a solidnymi i wydajnymi funkcjami. Ponadto dłuższy pleciony kabel USB jest również świetny dla graczy, którzy wolą grać z połączeniem przewodowym, aby uniknąć zakłóceń bezprzewodowych – ta opcja pozwala wydłużyć żywotność baterii.

- pisze w oświadczeniu Sony.

Takie podejście może rozczarowywać, bo chociaż oryginalny DualSense działa dłużej w trybie bezprzewodowym niż DualShock 4, to trudno mówić o zachwytach. Poziom naładowania baterii spada bardzo szybko, a w modelu Edge będzie się to działo jeszcze szybciej. Natomiast pocieszeniem może być możliwość łatwiej wymiany analogowych gałek w przypadku tzw. driftowania. Sony przekonuje, że każdy będzie mógł zrobić to w domowych warunkach. Pojedynczy moduł ma kosztować 20 dolarów w oficjalnym sklepie Sony.

DualSense Edge trafi do sprzedaży 26 stycznia w cenie 200 dolarów.

