PlayStation 5 Pro w 2023 roku. To może sugerować Sony

W przyszłym roku Sony może zaprezentować nowy model PlayStation 5. Tak sugeruje wiceprezes firmy — Hideaki Nishino. Jednak czy będzie to model PS5 Pro?

Hideaki Nishino, wiceprezes Sony Interactive Entertainment, udzielił wywiadu japońskiemu serwisowi Famitsu. W trakcie rozmowy padło pytanie o model PlayStation 5 Pro i czy możemy się go spodziewać w przyszłym roku. Odpowiedź była tajemnicza, ale jednocześnie ciekawa.

Sony szykuje PlayStation 5 Pro?

Na pytanie o ewentualną premierę PlayStation 5 Pro w 2023 roku Hideaki Nishino odpowiedział:

Wierzymy, że skumulowana sprzedaż przekroczy 37 milionów sztuk do końca roku fiskalnego 2022 i że będzie to również bardzo ważny czas dla platformy. W tej chwili nie będę mógł mówić o szczegółach, ale mam nadzieję, że nie możecie się doczekać przyszłego roku.

Ciekawa wydaje się szczególnie końcówka. Sugeruje, że Sony szykuje coś wyjątkowego na przyszły rok, ale nie na razie firma nie chce o tym mówić. Niektórzy sugerują, że może chodzić o PlayStation 5 Pro. W przyszłym roku miną 3 lata od premiery podstawowego modelu, czyli tyle, ile Japończycy potrzebowali na zaprezentowanie PS4 Pro.

Jest jeszcze inna możliwość. Od jakiegoś czasu krążą plotki na temat nowego modelu PlayStation 5 bez napędu Blu-ray. Ten, w razie potrzeby, moglibyśmy kupić osobno i zamontować w specjalnej kieszeni konsoli. Dotychczasowe plotki nic nie wspominały o lepszej specyfikacji, więc prawdopodobnie byłaby to konsola podobna pod tym względem do aktualnie dostępnych. Jednak nie można też wykluczyć, że model z doczepianym napędem to będzie jednocześnie PS5 Pro.

