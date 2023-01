To możesz stawiać PlayStation 5 pionowo czy nie? Wyjaśniamy

Czy PlayStation 5 ustawione pionowo rzeczywiście może ulec awarii? Serwisant, który zwrócił na to uwagę, nagrał nowe wideo, w którym tłumaczy niektóre kwestie.

Kilka dni temu pisałem o serwisancie, który zwrócił uwagę na pewien problem z PlayStation 5. Jego zdaniem konsole mają wadę, z powodu której nierozsądne może być ustawianie ich pionowo. W takim wypadku może dojść do wycieku ciekłego metalu, który znajduje się między APU i chłodzenie, co może doprowadzić do zwarcia na innych podzespołach. Teraz serwisant doprecyzował pewne kwestie.

Czy możesz ustawić PS5 pionowo?

Przede wszystkim część użytkowników była przekonana, że problem dotyczy tylko i wyłącznie konsol, które w jakiś sposób były otwierane. W końcu do wycieku mogło dojść w momencie, w którym uszkodzeniu uległa izolacja wokół APU konsoli. Jednak TheCod3r, bo tak nick ma wspominany serwisant, doprecyzował, że problem dotyczy urządzeń, które nigdy otwierane nie były ani przez serwisantów, ani samych użytkowników.

Czy to oznacza, że są powody do obaw? Prawdopodobnie nie. Na ten moment mowa o pojedynczych przypadkach uszkodzonych w ten sposób PS5. Nie jest to problem tak masowy, jak na przykład Red Ring of Death w konsolach Xbox 360. Jeśli Wasza konsola od wielu miesięcy ustawiona jest w pozycji pionowej i nic się z nią nie dzieje, to zapewne już nic się nie stanie. Gdyby izolacja wokół APU była uszkodzona, to już dawno doszłoby do wycieku.

Oczywiście nie twierdzę, że do tego typu awarii nigdy nie dojdzie. Po prostu wygląda, że jest na to bardzo mała szansa, więc nie ma powodów do paniki. Jeśli masz możliwość postawienia konsoli poziomo, to możesz dmuchać na zimne.

Zobacz: Sony chwali się liczbą sprzedanych konsol PlayStation 5

Zobacz: Kontroler PlayStation DualSense Edge ma poważną wadę

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Tero Vesalainen / Shutterstock.com

Źródło tekstu: wccftech