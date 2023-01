Sony chwali się liczbą sprzedanych konsol PlayStation 5

W trakcie trwających właśnie targów CES 2023 prezes Sony Interactive Entertainment — Jim Ryan — pochwalił się liczbą sprzedanych egzemplarzy PlayStation 5.

Ile Sony sprzedało do tej pory egzemplarzy konsoli PlayStation 5? Ujawnił to Jim Ryan, CEO Sony Interactvie Entertainment, w trakcie swojego wystąpienia na targach CES 2023. To o tyle nietypowe, że wspomniał wprost o sprzedanych konsolach, a nie tych, które trafiły do sklepów.

Najlepszy kwartał dla PlayStation 5

Jim Ryan ujawnił, że Sony sprzedało już 30 mln egzemplarzy PlayStation 5. Być może to przejęzyczenie lub niedopatrzenie, ale wyraźnie powiedział o sprzedanych modelach. Jednocześnie dodał, że grudzień 2022 roku był najlepszym miesiącem pod tym względem od czasu premiery PS5, co w sumie nie dziwi. Okres świąteczny to zawsze czas wzmożonych zakupów.

30 mln sprzedanych egzemplarzy do końca czwartego kwartału 2022 roku rzeczywiście oznaczałoby najlepszy okres w historii PS5. Ostatni raport mówił o 25 mln konsol, które trafiły do sklepów, co nie oznacza tego samego, co modele sprzedane. Przy okazji jest to praktycznie identyczny wynik, jak w przypadku PlayStation 4, które po 2 latach na rynku również mogło pochwalić się wynikiem na poziomie około 30 mln egzemplarzy w rękach graczy.

Poza tym szef Sony Interactvie Entertainment przyznał, że dostępność PlayStation 5 cały czas się poprawia i wkrótce każdy, kto będzie chciał kupić konsolę, będzie w stanie to bez problemu zrobić. Mam nadzieję, że oznacza to powrót do sprzedaży tzw. gołych konsol, czyli egzemplarzy bez dodatkowych gier czy akcesoriów, które podwyższają cenę.

Dokładne wyniki powinniśmy poznać przy okazji najbliższego raportu finansowego. Ten zostanie opublikowany prawdopodobnie w lutym.

Źródło zdjęć: zuks.two / Shutterstock.com

Źródło tekstu: TweakTown