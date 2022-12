Jakie gry PlayStation sprzedają się najlepiej? Możesz się zdziwić

Jakie tytuły ekskluzywne na PlayStation sprzedają się najlepiej? Wyniki mogą kilka osób zaskoczyć.

Żadne to zaskoczenie, że konsole PlayStation w dużej mierze bazują na tytułach ekskluzywnych. To właśnie marki należące do Sony są dla wielu osób najbardziej przyciągającym magnesem, który sprawia, że kupują czy to PS4, czy też PS5. Jednak czy zastanawiałeś się kiedyś jakie gry ekskluzywne na PlayStation cieszą się największym zainteresowaniem wśród graczy? Poznaliśmy odpowiedź na to pytanie.

Najpopularniejsze gry ekskluzywne na PlayStation

Dane na temat sprzedaży poszczególnych tytułów pochodzą z różnych postów na oficjalnym blogu PlayStation, aktualizacji deweloperskich czy też raportów finansowych Sony. Na pewno nie są w 100 proc. dokładne, ale oddają przybliżoną popularność niektórych gier. Pod tym względem niekwestionowanym liderem jest jedna seria — Gran Turismo. Sprzedaż poszczególnych serii wygląda następująco:

Gran Turismo — 90 mln

Uncharted (dane z 2017) — 41 mln

Marvel's Spider-Man — 33 mln

The Last of Us — 30 mln

God of War (tylko dwie ostatnie części) — 28,1 mln

Horizon — 20 mln

Jak widać, to Gran Turismo cieszy się największym powodzeniem wśród posiadaczy PlayStation. Muszę przyznać, że było to dla mnie duże zaskoczeniem. Byłem pewien, że to jedna z najpopularniejszych gier ekskluzywnych, ale nie sądziłem, że aż tak popularna. Z drugiej strony sprzedaż dotyczy wszystkich części, które przecież wychodzą już od ponad 24 lat.

