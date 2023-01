PlayStation 5 ma poważną wadą. Lepiej tak nie rób\

PlayStation 5 ma już ponad 2 lata. To doskonały moment, aby ocenić jej trwałość w dłuższym okresie. Okazuje się, że ta może nie być wystarczająca, przynajmniej w sytuacji, gdy konsolę używamy w pozycji pionowej. Zwróciło na to uwagę kilku ekspertów, którzy zajmują się naprawianiem tego typu urządzeń.

PlayStation 5 może mieć wadę konstrukcyjną, przez którą korzystanie z konsoli w pozycji pionowej może zakończyć się usterką. Kilka dni temu zwrócił na to uwagę jeden z serwisantów, który zajmuje się naprawą tego typu urządzeń. Jego zdaniem dłuższe korzystanie z PS5 w pozycji pionowej może doprowadzić do wycieku ciekłego metalu, który chłodzi układ APU, a stąd już o krok od katastrofy.

Do not put your Ps5 upright, here is the result the liquid moves and the freezes are there pic.twitter.com/A4Do3TkcXk