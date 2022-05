Tak miało wyglądać skasowane MMO Marvela. Szkoda, że nie powstanie

Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że studio Daybrake Games pracowało na grą MMOw świecie Marvela. Tytuł został anulowany, ale wiemy, jak miał wyglądać. Możemy żałować, że jednak nie powstanie.

Kilka dni temu dotarła do nas informacja, że studio Daybreak Games pracowało nad grą MMO w uniwersum Marvela. Projekt został jednak anulowany z powodu rozmiaru inwestycji i związanego z tym ryzyka. Nie wiemy, jak długo powstawał, ale zrzuty ekranu jednego z projektantów sugerują, że prace mogły być na dość zaawansowanym poziomie.

Tak wyglądało MMO w świecie Marvela

Zrzuty ekranu z gry zostały opublikowane przez Ramiro Galana, który pracuje w Pixelkings. Widzimy na nich ekran tworzenia postaci. Produkcja wyróżnia się kolorową grafiką, w stylu animacji Pixara. Kolorystycznie miała nawiązywać do świetnego filmu Spider-Man: Uniwersum (Spider-Man: Into the Spider-Verse).

fot. Ramiro Galan

Zrzuty ekranu zdradzają też trochę informacji na temat tytułu. Gracze mieli mieć do wyboru drużynę, do której miał należeć ich bohater. Na liście znajdowali się X-Meni, Fantastyczna Czwórka, Avengersi oraz SHIELD. Do wyboru miała być też postura herosa, jego moce oraz ubiór. Szkoda, że gra nigdy nie powstanie.

Firma EG7 planowała zainwestować w grę około 50 mln dolarów. Po anulowaniu tytułu pieniądze mają trafić do kilku mniejszych projektów.

