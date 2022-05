Wiedźmin 4 jest już w fazie preprodukcji. Co to oznacza?

Kilka tygodni temu CD Projekt RED zapowiedziało rozpoczęcie prac nad nową, wiedźmińską sagą. Chociaż na 99% nie będzie to bezpośrednia kontynuacja przygód Geralta, Yennefer i Ciri, to potocznie określamy ją mianem Wiedźmina 4. Tym razem polskie studio poinformowało, że rozpoczęła się faza preprodukcji.

Co oznacza faza preprodukcji? Przede wszystkim wciąż jest to początkowy etap prac nad grą. W tym momencie firma skupia się na stworzeniu pełnej dokumentacji i opisaniu wszystkich najważniejszych założeń. Mówiąc w uproszczeniu, to mozolna praca papierkowa, która jest jednak obowiązkowa i zarazem niezwykle ważna. To tutaj zapadają najważniejsze decyzje co do kształtu gry.

Na tym jednak informacje się nie kończą. Polska firma pochwaliła się też, że już widzi poprawę efektywności pracy po przejściu na silnik Unreal Engine 5. Takie zresztą było główne założenie, stojące za tą decyzją, więc wszystko idzie zgodnie z planem.

Some small updates from CDPR



- already seeing improvements in efficiency with UE5

- the initial research for the new Witcher game is complete; now in pre-production

- most devs are on CP2077's expansion right now; marketing will start in H2 2022

- anime coming in H2 2022 as well pic.twitter.com/izlUuivGIZ