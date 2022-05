Zbliża się premiera God of War Ragnarok? Tak sugeruje... Korea

Premiera God of War Ragnarok może być bliżej, niż nam się wydaje. Gra otrzymała właśnie pierwsze oznaczenie wiekowe.

Nie będę ukrywał, że God of War Ragnarok to gra, na którą w tym roku czekam szczególnie mocno. Poprzednią odsłonę, która rozpoczęła nordyckie przygody Kratosa, uważam za jedną z lepszych gier, w jakie miałem okazję zagrać. Dlatego ucieszyła mnie informacja, że Ragnarok zadebiutuje jeszcze w tym roku.

Kiedy premiera God of War Ragnarok?

Gorzej, że PlayStation cały czas nie podało oficjalnej daty premiery. Wiemy, że ta nastąpi w tym roku, ale na tym wiadomości się kończą. Pocieszeniem mogą być informacje, które dotarły do nas z Korei Południowej. Tam God of War Ragnarok zostało oficjalnie zaklasyfikowane (gra dostała oznaczenie wiekowe). To może oznacza, że premiera gry jest bliżej, niż mogło nam się wydawać. Przynajmniej mam taką nadzieję.

Jak na razie ten rok wygląda przeciętnie z perspektywy graczy. Wiele dużych premier zostało przełożonych na przyszły rok. Z tych głośniejszych zostały między innymi: Hogwarts Legacy, The Lord of the Rings Gollum lub Gotham Knights. Nie jest źle, ale na pewno liczyliśmy na więcej. Oby God of War Ragnarok rzeczywiście trafiło na półki sklepowe jeszcze w tym roku.

Zobacz: Czemu God of War Ragnarok zostało opóźnione? Szacunek dla twórców

Źródło zdjęć: PlayStation

Źródło tekstu: wccftech