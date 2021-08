Blizzard zmienia nazwę znanej postaci. Wszystko przez pozew

Blizzard poinformował, że zmieni nazwę jednej postaci ze swoich gier. To następstwo pozwu oraz wyciekających informacji na temat pracowników firmy.

Blizzard zapewne jeszcze przez kilka tygodni nie zejdzie z pierwszych stron serwisów internetowych. Zła informacja dla firmy jest taka, że wszyscy piszą o nich z powodu pozwu, który został złożony przez stan Kalifornia, a konkretnie agencję ds. prawa pracy. W ostatnich tygodniach okazało się, że pracownicy Blizzarda nie zgadzają się z oświadczeniami firmy, co skończyło się protestem. Kilka dni temu pojawiły się też informacje, że deweloper utrudnia śledztwo i niszczy dokumenty. Teraz sam Blizzard ogłosił zmianę nazwy jednej z postaci Overwatcha, co też jest następstwem pozwu.

Blizzard poinformował, że gracze Overwatch muszą przygotować się na zmianę nazwy McCree. Ta pochodziła od jednego z pracowników, który w ostatnim czasie rozstał się z deweloperem. Jesse McCree, bo o niego właśnie chodzi, był zamieszany w skandaliczny proceder i był jednym z członków tzw. Cosby Suite, czyli czatu grupowego pracowników, którzy wymieniali się niedopuszczalnymi komentarzami między innymi na temat zatrudnionych w firmie kobiet. Gdy informacje wyszły na jaw, wielu graczy domagało się zmiany nazwy McCree. Blizzard ich posłuchał i po rozstaniu się pracownikiem postanowił to zrobić.

Wszechświat Overwatch zbudowaliśmy wokół idei, że inkluzywność, równość i nadzieja są budulcem lepszej przyszłości. Są kluczowe dla gry i zespołu Overwatch.

Ponieważ nadal dyskutujemy o tym, w jaki sposób najlepiej przestrzegamy naszych wartości i demonstrujemy nasze zaangażowanie w tworzenie świata gry, który je odzwierciedla, uznaliśmy, że konieczna jest zmiana imienia bohatera znanego obecnie jako McCree na coś, co lepiej reprezentuje to, co oznacza Overwatch.