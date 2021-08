Do GeForce NOW dołącza 11 gier. W chmurze zagramy też w Dying Light 2

NVIDIA, jak co każdy czwartek, dodała do usługi GeForce NOW nowe gry. Tym razem biblioteka obsługiwanych tytułów poszerzyła się o 11 produkcji, w tym między innymi King's Bounty II.

NVIDIA już przyzwyczaiła nas, że co czwartek dodaje nowe gry do usługi GeForce NOW. Tych już jest ponad 1000, więc potencjalni użytkownicy mają z czego wybierać. Pomimo tego firma cały czas rozwija swoją ofertę. Tym razem do biblioteki dołączyło 11 nowych tytułów:

King’s Bounty II (Steam oraz Epic Games Store)

Automachef (Epic Games Store)

Icarus (beta na Steam od 27 sierpnia)

Before We Leave (Epic Games Store)

Black Book (Steam and Epic Games Store)

Check vs Mate (Steam, North America) / Battle vs Chess (Steam, Europe)

Deepest Chamber (Steam)

Hammerting (Epic Games Store)

Ironclad Tactics (Steam)

Old World (Epic Games Store)

Shadow Man Remastered (Steam)

Na tym jednak dobre informacje się nie kończą. NVIDIA poinformowała, że już w dniu premiery w usłudze dostępne będą również gry Dying Light 2 oraz Marvel's Guardians of the Galaxy. Co ważne, w obu da się włączyć Ray Tracing i to zarówno w darmowej wersji usługi (co zdarza się rzadko), jak i w abonamencie Priority. Gry będą obsługiwane za pośrednictwem Epic Games Launcher oraz Steam.

Premiera Dying Light 2 nie jest jeszcze znana. Natomiast Marvel's Guardians of the Galaxy zadebiutuje 26 października i tego samego dnia trafi do GeForce NOW.

Źródło zdjęć: GeForce NOW

Źródło tekstu: GeForce NOW