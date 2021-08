Netflix rusza z grami mobilnymi: Stranger Things tylko dla Polaków

Netflix już wcześniej zapowiadał, że wejdzie do sektora gier mobilnych. Teraz ruszyły testy. Wyłącznie w Polsce.

To, że Netflix ma ochotę na wejście do sektora gier mobilnych nie powinno być dla nikogo tajemnicą. Wieści o tym krążyły już od dawna. Teraz słowo stało się ciałem. Platforma zaczęła testy nowej usługi. W pierwszej kolejności abonenci Netfliksa dostali do swojej dyspozycji dwie gry z uniwersum Stranger Things. To Stranger Things 3 oraz Stranger Things 1984. Najważniejsze jest to, że miejscem testów stała się Polska. Netflix przyrzeka, że gry mobilne dostępne dla korzystających z jego usług zawsze będą bezpłatne, wolne od reklam i pozbawione wszelkich mikrotransakcji.

To samo w sobie ma je wyróżnić na tle mobilnej konkurencji. Przychód z gier mobilnych rośnie jak na drożdżach i przewyższa wyraźnie przychód z aplikacji innego typu. Mistrzami zarabiania w tym segmencie są jednak Azjaci. To z tego regionu świata wywodzą się takie gry jak dominujący chiński Honor of Kings, również chiński Genshin Impact, koreański PUBG i japoński Fate/Grand Order. Netflix zamierza jednak nie zarabiać na grachbezpośrednio, a przyciągnąć nimi do swojej platformy SVOD. Gry są póki co możliwe tylko dla użytkowników z Androidem, jednak niedługo powinna się też pojawić taka opcja dla iOS. Trzeba pamiętać, że to faza wczesnego dostępu.

Porozmawiajmy o grach na Netflix. Od dzisiaj użytkownicy w Polsce mogą wypróbować dwie gry mobilne na Androidzie: Stranger Things 1984 i Stranger Things 3. Jesteśmy na wczesnym etapie i mamy jeszcze dużo pracy do wykonania w nadchodzących miesiącach, ale to nasz pierwszy krok. pic.twitter.com/T2QlTH4xoY — Netflix Polska (@NetflixPL) August 26, 2021

