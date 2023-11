Televio aktualizuje aplikację na Android TV. Sprawdź, co nowego

Telewizja internetowa Televio przygotowała kolejną aktualizację swojej aplikacji. Na urządzeniach z systemem Android TV można skorzystać nowych funkcji i ulepszeń.

Televio przygotowało aktualizację swojej aplikacji na telewizory z systemem Android TV. Update przynosi kilka przydatnych funkcji.

Dodaj film lub program do ulubionych

Pierwszą nowością, jest możliwość oznaczania audycji telewizyjnych jako ulubione. Od teraz widzowie mogą jednym kliknięciem dodawać filmy, seriale i programy do ulubionych, dzięki czemu treści te będą jeszcze łatwiej dostępne. Wystarczy wejść w szczegóły audycji, która nas interesuje, i kliknąć Dodaj do ulubionych. Zaznaczone w ten sposób programy będą wyświetlane na ekranie głównym w sekcji Ulubione programy.

Nowa funkcja jest na razie dostępna w aplikacji Televio dla telewizorów z systemem Android TV i w przeglądarkach internetowych na stronie Televio.

Zależy nam na tym, aby nasi odbiorcy poczuli, że telewizja internetowa naprawdę dostosowuje się do nich, dlatego stale ulepszamy Televio. Od teraz widzowie mogą już dodawać programy telewizyjne do ulubionych, aby zawsze mieć je blisko siebie. Funkcja jest na razie dostępna w aplikacji na Android TV i w przeglądarkach, ale pracujemy nad tym, aby wprowadzić ją we wszystkich naszych aplikacjach.

– powiedział Denis Bolješik, Brand Manager Televio

Skorzystaj z nowego sortowania kanałów

Kolejną nowością w aplikacji na Android TV jest opcja sortowania kanałów, która ma w znaczny sposób usprawnić nawigację po dostępnych stacjach telewizyjnych. Po przejściu do zakładki Telewizja użytkownicy zobaczą nowy widok listy kanałów, które będą podzielone tematycznie. Rozwiązanie to pozwoli w szybki i prosty sposób wyszukać interesujące nas treści.

Funkcja dostępna jest tylko w aplikacji na Android TV, ale niedługo pojawi się również w innych aplikacjach.

Telewizja internetowa Televio

Televio to telewizja internetowa oferująca do 120 kanałów telewizyjnych, które można oglądać, korzystając z zaawansowanych funkcji. Usługa umożliwia zatrzymywanie, przewijanie i nagrywanie transmisji na żywo. Widzowie mogą oglądać audycje do 7 dni wstecz lub zapisywać filmy i seriale bezpośrednio w aplikacji. Można nagrać do 120 godzin materiałów.

Aplikacja Televio jest dostępna na wielu urządzeniach. Można ją pobrać na wybrane modele Smart TV Samsung i LG, a także na pokład większości telewizorów i dekoderów z systemem Android TV (np. Sony, Philips, Sharp, Thomson). Platforma oferuje również sprzedaż własnego dekodera Televio Media Box Q.

Usługa oferuje też wsparcie dla Apple TV i Amazon Fire TV, a także technologii Chromecast i AirPlay. Działa we wszystkich przeglądarkach internetowych, co pozwala oglądać telewizję na komputerach i laptopach.

Aplikacje mobilne są dostępne do pobrania w sklepach Google Play i App Store, dzięki temu z usługi można korzystać na telefonach i tabletach. Udogodnieniem jest dostęp do aplikacji w zegarkach Apple Watch, która pozwala sprawdzić szybko ramówkę, ustawić przypomnienie o początku audycji lub posłuchać radia.

Televio działa w sieci od dowolnego dostawcy usług internetowych, w Polsce i w całej Unii Europejskiej.

