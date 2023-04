Televio rozszerza ofertę. Sprawdź, co w niej nowego

Televio rozszerzyło swoją ofertę telewizyjną o dwa nowe kanały. Stacje TV Puls 2 oraz Espreso TV zostały dodane do wszystkich pakietów podstawowych i można je oglądać na dowolnym urządzeniu zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej.

Użytkownicy platformy telewizyjnej Televio mogą już korzystać z dwóch nowych kanałów dodanych do pakietów BASIC, FAMILY i PREMIUM. Nowe stacje są więc dostępne dla wszystkich subskrybentów usługi.

TV Puls 2 to stacja obfitująca w programy skierowane dla najmłodszych widzów, a istotną część jej ramówki zajmują bajki i seriale animowane, takie jak „Miraculum: Biedronka i Czarny Kot”, a także pełnometrażowe filmy dla dzieci. Starsi widzowie też znajdą tu coś dla siebie. Na antenie TV Puls 2 prezentowane są popularne polskie seriale, na przykład „Kurierzy” i „Dzielnica strachu”, a także kultowe filmy dla dorosłych.

Espreso TV to z kolei pozycja dla osób, które chcą pozostać na bieżąco z wydarzeniami z Ukrainy. Nowa stacja telewizyjna ma ułatwić przebywającym w Polsce Ukraińcom dostęp do aktualnych informacji z ich ojczyzny, prezentując najnowsze wiadomości i transmisje z wydarzeń w ogarniętych wojną kraju. Podczas oglądania stacji można korzystać z funkcji cofania audycji do 7 dni wstecz, co pozwala na powrót do wcześniej wyemitowanych programów.

Televio stale rozwija ofertę kanałów telewizyjnych, jak również samą usługę. Serwis informuje, że w najbliższym czasie możemy oczekiwać kolejnych nowości.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Televio

Źródło tekstu: Televio