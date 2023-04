Tatuażysta z Auschwitz. Viaplay ma wyłączność na serial z Harveyem Keitelem

W zapowiadanej produkcji Harvey Keitel wcieli się w tytułową rolę „Tatuażysty z Auschwitz”, czyli Lale Sokołowa. Powieść, na której bazuje serial, opisuje prawdziwe przeżycia żydowskiego więźnia, który w 1942 roku trafił do nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Przydzielono mu szczególną funkcję – miał tatuować współwięźniów skierowanych do wyniszczającej pracy w obozie. Wykonywał tatuaże, aż pod jego igłę trafiła Gita Furman, w której się zakochał. Obydwoje postanowili zawalczyć o wspólne przetrwanie.

Po 60 latach Lale Sokołow opowiedział tę historię początkującej wówczas pisarce Heather Morris. Wydana w 2018 roku powieść była międzynarodowym bestsellerem.

Harvey Keitel zagra współczesnego Lale Sokołowa, wspominającego czasy Auschwitz-Birkenau. W jego młodszą wersję wcieli się Jonah Hauer-King, a Gity Furman - Anna Próchniak. W serialu pojawi się również inny polski aktor, Marcel Sabat. Pisarkę zagra Melanie Lynskey.

Wszystkie odcinki serialu reżyseruje izraelska reżyser Tali Shalom-Ezer. Co ciekawe, za produkcję odpowiada nie Viaplay, a Synchronicity Films we współpracy ze Sky Studios i Peacock, czyli spółkami należącymi do tej samej grupy, co SkyShowtime. Jednak to Viaplay posiada prawa do „Tatuażysty z Auschwitz” na Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię, Szwecję, Norwegię, Danię, Finlandię, Islandię i Holandię.

