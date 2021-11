Google Play: za darmo aplikacje i gry o łącznej wartości ponad 150 zł!

Przygotowaliśmy nowe zestawienie płatnych aplikacji i gier ze sklepu Play, które można pobrać za darmo. Ich łączna wartość przekracza 120 zł. Czas promocji jest oczywiście ograniczony. Jeśli to możliwe dodaliśmy także datę końca przeceny, zaczerpniętą z Google Play. Raz dodana do konta Google aplikacja dla Androida będzie Twoja na zawsze!

AIR Remote PRO for Apple TV

Normalna cena: 15,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

AIR remote PRO for Apple TV to aplikacja dla telefonów posiadających diodę podczerwieni (IR blaster). Tym sposobem można zamienić telefon lub tablet w pilot do sterowania Apple TV. Aplikacja pozwala sterować także innymi urządzeniami Apple, które mają odbiornik podczerwieni. Korzystanie z niej nie wymaga jailbreakowania sprzętu Apple.

Stark Kettlebell

Normalna cena: 22,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Stark Kettlebell to leksykon ćwiczeń z kettlem, prezentowanych na filmach. Poza przejrzeniem ćwiczeń według grupy mięśni, które trenują, można tu ułożyć cały plan treningowy i śledzić postępy. Jest tu też licznik czasu dla Tabaty i HIIT.

Video Speed Controller Pro

Normalna cena: 8,09 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Video Speed Controller Pro to aplikacja ułatwiająca zmianę prędkości odtwarzania filmów w różnych innych odtwarzaczach. Zamiast szukać odpowiedniego przycisku, który w każdej aplikacji jest gdzieś indziej, możesz mieć wygodne menu, wysuwane z boku ekranu.

Milky launcher Pro

Normalna cena: 8,69 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Milky Launcher Pro to estetyczny, prosty launcher dla telefonów z Androidem 5.0 i nowszymi. Nie ma tu reklam, jest za to 15 stylów kolorystycznych do wyboru i sporo fontów. Wygląd aplikacji także można zmienić, dobierając dla nich responsywne ikony oraz wygodny rozmiar siatki. Co ciekawe, widżet wyszukiwarki nie jest ograniczony do Google. Można tu podłączyć dowolną aplikację z wyszukiwarką, łącznie ze Spotify. Podobnie jak na wielu innych launcherach, tu również jest ekran poświęcony najnowszym wiadomościom.

Star Launcher Prime

Normalna cena: 8,69 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Star Launcher Prime to sprytny launcher dla telefonów z Androidem, który pokazuje powiadomienia na ikonach aplikacji bez żadnych dodatkowych wtyczek. Dodatkowo launcher pozwala ukrywać aplikacje, zmieniać ich ikony i dopasować siatkę z listą aplikacji. W ustawieniach można włączyć też kilka gestów, przyspieszających pracę z telefonem. Ciekawostką jest specjalny kalendarz, który można umieścić na ekranie głównym. Ponadto, podobnie jak w opisanym wyżej Milky Launcherze, można tu zmienić dostawcę wyszukiwania w widżecie na ekranie głównym. Nie zabrakło ekranu prezentującego najnowsze wiadomości i kilku skórek do wyboru.

Graphite – EXIF Editor

Normalna cena: 11,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play



Graphite to aplikacja do edycji metadanych, zapisanych w plikach ze zdjęciami. Znajdują się tam zwykle informacje o aparacie, miejscu zrobienia zdjęcia, data itp. Ponadto Graphite jest w stanie przygotować paletę kolorów przeważających na zdjęciu. Apka ułatwia też zbieranie statystyk.

Peppa Pig: Golden Boots

Normalna cena: 13,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Świnka Peppa i złote buty to gra dla najmłodszych miłośników serialu animowanego. Gra powstała na bazie odcinka specjalnego o tym samym tytule. Aplikacja zachęca przedszkolaków do poznawania świata Peppy za pośrednictwem mini-gier. Przy okazji warto szukać złotych butów – za każą parę dostaniesz nagrodę. W aplikacji spotkamy oczywiście postacie z serialu, oprawa dźwiękowa i wizualna również nawiązuje do popularnej animacji.

You Are Hope

Normalna cena: 19,99. Pobierz za darmo z Google Play

You Are Hope to nietypowa gra RPG, w której celem jest odbudowanie cywilizacji. Każdy gracz przychodzi na świat jako czyjeś dziecko, może dożyć wieku 60 lat, a czas płynie razem z czasem rzeczywistym. W czasie krótkiego życia (godzina gry) należy przygotować otoczenie jak najlepiej dla przyszłych pokoleń. Można też obejrzeć drzewo genealogiczne swoich potomków i zobaczyć, jak sobie radzą. Gra luźno bazuje na grze PC, zaprojektowanej przez Jasona Rohera, ale nie jest z nią powiązana.

MR RACER : Car Racing Game

Normalna cena: 24,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

MR RACER to gra wyścigowa 3D, w której można ścigać się z innymi graczami w czasie rzeczywistym. Można rzucić wyzwanie znajomym w prywatnym wyścigu lub obcym z całego świata. Jednak nie trzeba tego robić, bo jest tu także tryb offline. W sumie gra ma ponad 100 torów, w tym zimowe, gdzie trzeba umieć driftować.

Glidey – Minimal Puzzle Game

Normalna cena: 9,09 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Gildey to interesująca, minimalistyczna gra logiczna. Kulka musi dotrzeć do końca poziomu, a do tego trzeba obracać palcami odpowiednie elementy skomplikowanych mechanizmów. To wcale nie jest łatwe zadanie, bo toru nie możesz zmienić, gdy kulka rozpocznie swój ruch.

Cult Manager Tycoon

Normalna cena: 2,79 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Cult Manager Tycoon to świetny symulator zarządzania sektą, w którym trzeba dbać o trzy wskaźniki: pieniądze, charyzmę i wiarygodność. W tym celu trzeba wybierać święta, udostępniać objawienia, zatrudniać i wyposażać kapłanów, dokonywać cudów i tak dalej. Gdy religia osiągnie 100% wiarygodności, odkryte zostanie jedno z możliwych zakończeń gry.

Merge Number Puzzle

Normalna cena: 14,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Merge Numbers Puzzle to gra podobna do 2048 i „dopasuj 3” – tu również trzeba połączyć grupy kafelków z tą samą liczbą (lub znakiem), tylko że tu kafelki układa się ręcznie z dostępnej puli. Do dyspozycji mamy plansze o różnych, często skomplikowanych kształtach, które ograniczają możliwe ruchy.

