Google Play: za darmo aplikacje i gry o wartości prawie 173 zł!

W sklepie Google Play na użytkowników mobilnego sprzętu z Androidem czekają miliony płatnych i darmowych aplikacji oraz gier. Te pierwsze czasem są dostępne za darmo w ramach promocji.

Alpha Backup Pro

Normalna cena aplikacji to 26,99 zł. Za darmo można ją pobrać z Google Play (do 30.06.2022)

Alpha Backup Pro to rozbudowane i na ogół chwalone narzędzie, które służy do zarządzania wszystkimi swoimi aplikacjami oraz między innymi tworzenia kopii zapasowych z ich danymi. Utworzony backup można zapisać w różnych miejscach (lokalnie lub w chmurze), a także udostępnić.

Data Defense

Normalna cena aplikacji to 16,99 zł. Za darmo można ją pobrać z Google Play (do 02.07.2022)

Po skończonej zabawie z kopiami zapasowymi, można chwilę odpocząc przy grze. Data Defence to wciągająca gra typu tower defense indie, osadzona w cyberprzestrzeni. Twoim zadaniem jest ochrona serwerów przed zainfekowaniem wirusami oraz nadchodzącymi błędami i usterkami.

QR/Barcode Scanner PRO

Normalna cena aplikacji to 10,99 zł. Za darmo można ją pobrać z Google Play (do 03.07.2022)

QR/Barcode Scanner PRO to jedna z najlepiej ocenianych w sklepie Google Play płatnych aplikacji do skanowania kodów na urządzenia z systemem Android. Narzędzie to jest proste w użyciu, a ma całkiem spore możliwości. Warto wypróbować, skoro jest za darmo.

[VIP] +9 God Blessing Knight - Cash Knight

Normalna cena aplikacji to 39,99 zł. Za darmo można ją pobrać z Google Play (do 29.06.2022)

Nasza kolejna propozycja to gra typu Idle RPG, w której wcielamy się w tytułowego księcia walczącego z przeciwnikami i zbierającego niezliczone skarby. Dla zabicia czasu podczas wakacyjnego leniuchowania jak znalazł.

Alfacast x screen mirror

Normalna cena aplikacji to 56,99 zł. Za darmo można ją pobrać z Google Play

Doświadcz niesamowitej jakości wideo 4K Ultra HD w rozszerzonej wersji alfacast. Udostępniaj i podziel swój ekran wideo strumieniowania na żywo do wielu urządzenia na raz. Aplikacja pozwala ci na transmisję i oglądanie wszelkie zawartości z pulpitu.

Bricks Breaker Pro

Normalna cena aplikacji to 20,99 zł. Za darmo można ją pobrać z Google Play (do 28.06.2022)

Bricks Breaker Pro to z pozoru prosta gra, ale czasem trzeba się mocno postarać, by przejść dany etap. Zadaniem gracza jest wyczyszczenie pola gry ze wszystkich bloków za pomocą wirtualnych piłek.

