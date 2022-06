Google Play: za darmo aplikacje i gry o wartości ponad 170 zł!

Przed nami wakacyjne wyjazdy, również zagraniczne. Na taką okazję przydadzą się aplikacje na Androida, na przykład te, które w ramach promocji można pobrać ze sklepu Google Play i zainstalować zupełnie za darmo.

Memorize: Learn Spanish Words with Flashcards

Normalna cena aplikacji to 23,99 zł. Za darmo można ją pobrać z Google Play (do 21.06.2022)

Przed nami wakacje, które wielu z nas spędzi poza granicami Polski. Być może przyda się wtedy komuś znajomość słów w języku hiszpańskim. Pomocna w tym aplikacja jest chwilowo dostępna za darmo, a do nauki wykorzystana jest tu elektroniczna wersja tak zwanych fiszek.

Gallery Pro Pay Once Lifetime

Normalna cena aplikacji to 31,99 zł. Za darmo można ją pobrać z Google Play (do 21.06.2022)

Podczas podróży na ogół robimy mnóstwo zdjęć. Do ich przeglądania przyda się odpowiednia aplikacja, która na ogół jest już na pokładzie smartfonu. Jeśli to komuś nie wystarczy, może sięgnąć po coś innego, na przykład aplikację Gallery Pro, która do 21 czerwca jest dostępna za darmo.

Paint By Numbers Creator Pro

Normalna cena aplikacji to 24,99 zł. Za darmo można ją pobrać z Google Play (do 22.06.2022)

Z aplikacji Paint By Numbers Creator Pro powinny być zadowolone nasze pociechy w wieku szkolnym. Narzędzie to służy do tworzenia kolorowych obrazów i tworzenia prawdziwych arcydzieł. Wystarczy podążać za liczbami.

Phone Booster Pro - Force Stop

Normalna cena aplikacji to 44,99 zł. Za darmo można ją pobrać z Google Play (do 24.06.2022)

Phone Booster Pro to aplikacja, której celem jest przyspieszenie działania smartfonu z Androidem, a także zadbanie o dłuższą żywotność baterii, zadbanie o niższą temperaturę procesora czy oczyszczanie pamięci RAM ze zbędnych danych. Dostępnych funkcji jest oczywiście więcej.

Notatka

Normalna cena aplikacji to 22,99 zł. Za darmo można ją pobrać z Google Play (do 23.06.2022)

Nasza kolejna propozycja to Notatka. Jest to dosyć rozbudowana aplikacja do robienia notatek, do których możemy dodawać oprócz tekstu takie elementy, jak między innymi listy (przydatne przy zakupach) czy zdjęcia. Notatki można też kolorować, a w aplikacji ustawimy ciemny motyw.

Zombie Fighter : FPS zombie Shooter 3D

Normalna cena aplikacji to 20,99 zł. Za darmo można ją pobrać z Google Play (do 22.06.2022)

Czas na odpoczynek. Możliwy jest on na przykład z grą logiczną Traffic Jam Car, w której możemy się zmierzyć z całą rodziną. Zadanie jest pozornie proste - wystarczy dopasować do siebie trzy identyczne elementy.

