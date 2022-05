Gry mobilne dla dzieci to nie strata czasu. Złoto z Google Play #89

Sklep Google Play to kopalnia złota, jednak znalezienie przydatnych aplikacji czy dobrze wykonanych gier na Androida to niezłe wyzwanie. Dlatego co weekend dzielę się znaleziskami i nowościami z Google Play, które uznam za wartościowe i użyteczne. Zbliża się koniec szkoły, Dzień Dziecka, sezon komunijny w pełni – nie ma lepszej okazji, by zaproponować świetne gry… nie tylko dla dzieci.

Google Play pęka w szwach od gier dla dzieci, ale to od rodziców zależy, co dzieci zobaczą na ekranach telefonów i tabletów. Lepiej, by zobaczyły coś, co nie będzie szpetne, krzykliwe czy bezsensowne. Jeszcze lepiej będzie, jeśli przy okazji wyniosą z tego coś pożytecznego. Szczytem marzeń jest, jeśli nawet tego nie zauważą – taka nauka jest najlepsza.

The Battle of Polytopia – kieszonkowa Cywilizacja

Cena: 0 zł, opcjonalne dodatkowe zakupy. Pobierz za darmo z Google Play

Ta gra to kieszonkowa Cywilizacja o bardzo prostych zasadach. Potyczka odbywa się na mapie złożonej z kwadratowych pól, odzwierciedlających różne tereny i zasoby. Oczywiście do wyboru macie kilka ras z różnymi specjalnymi zdolnościami. W miarę rozwoju malutkiej cywilizacji musicie opracowywać nowe technologie i docelowo wyeliminować przeciwnika. Możecie też zagrać z botami albo w trybie kreatywnym, by po prostu rozwijać swoje cywilizacje. Jako że jest to gra turowa, nic nie stoi na przeszkodzie, by podawać sobie telefon z rąk do rąk w czasie gry.

Warto spróbować zagrać w The Battle of Polytopia z dziećmi, które jeszcze nie dorosły do pełnowymiarowych gier strategicznych albo gdy chcecie zagrać w coś szybkiego i przyjemnego. Jeśli gra Was wciągnie, możecie później dokupić możliwość grania przez sieć oraz kilka dodatkowych ras.

Monument Valley – klasyk wśród mobilnych łamigłówek

Cena: 18,99 zł. Kup w Google Play

Monument Valley to już klasyka łamigłówek mobilnych. Gra jest bardzo ładna, relaksująca i wymaga wyobraźni przestrzennej. Przy tym jej fabuła jest bardzo sympatyczna – to historia matki i córki. Celem jest przeprowadzenie postaci po abstrakcyjnych trasach, które są tworzone przez złudzenia optyczne i perspektywę. Trzeba więc w taki sposób zmieniać i obracać planszę, by ułożyć „chodnik” dla bohaterek gry w niemożliwej architekturze. Monument Valley zawiera kilkadziesiąt poziomów i zapewni rozrywkę na dobrych kilka godzin.

W Google Play są dostępne dwie części gry. Moim zdaniem pierwsza jest znacznie ciekawsza, ale to kwestia gustu.

Shadowmatic – Gra cieni

Cena: 0 zł za pierwszych 14 poziomów. Pobierz za darmo z Google Play

Shadowmatic to kolejna łamigłówka, ale tym razem trzeba jak najszybciej odkryć kształt, który kryje się w dziwacznej bryle. Jak? Trzeba tak obracać bryłę, by jej cień uzyskał rozpoznawalny kształt. W grze czeka proste, ale wcale niełatwe zadanie i ponad 100 przedmiotów do odgadnięcia „na czas”. Przy tym grafika jest bardzo estetyczna.

Za darmo można przejść 14 poziomów w czterech środowiskach i myślę, że bez wyrzutów sumienia kupisz rodzinie pełną wersję gry.

Mekorama – Znajdź wszystkie gwiazdki na ślicznych dioramach

Cena: 0 zł, reklamy, opcjonalny zakup pełnej wersji. Pobierz za darmo z Google Play

Mekorama to gra, której moim zdaniem nie da się nie lubić. Celem jest przeprowadzenie robota po interaktywnych dioramach w taki sposób, by zebrał wszystkie ukryte gwiazdki i trafił do wyjścia. W tym celu nierzadko trzeba przesuwać elementy dioramy i wykonywać kroki w odpowiedniej kolejności. Przy tym gra jest bardzo estetyczna i wciągająca.

W Mekoramę możesz grać za darmo, jeśli zdecydujesz się obejrzeć od czasu do czasu reklamę.

Minecraft – Nie miał dzieciństwa, kto nie grał w Minecrafta

Cena: 33,99 zł. Kup w Google Play

Odkryłam Minecraft jako osoba dorosła, ale od pewnego momentu trudno mi znaleźć osoby, które nie miały z tą grą choć trochę styczności. Minecraft podbił świat ku zaskoczeniu… chyba wszystkich. Jest w nim coś magicznego. Przede wszystkim nie da się w tę grę grać źle. Możesz grać brutalnie, możesz łagodnie. Możesz eksplorować bezkresne jaskinie, a możesz wznosić piękne zamki ku niebu. Minecraft wbrew pozorom pobudza fantazję i stanowi niezłą szkołę tabliczki mnożenia.

Myślę, że lepiej grać w Minecrafta klawiaturą i myszką, ale osoby przyzwyczajone do grania na ekranie dotykowym bez problemu poradzą sobie z Minecraftem na telefonie czy tablecie. Jest też możliwość podłączenia kontrolera.

Bonus: Scottie Go Labirynth Mobile – spróbuj przemycić kodowanie

Cena: 0 zł za pierwszy z trzech modułów. Pobierz za darmo z Google Play

Nie lubię wciskania nauki programowania wszędzie, gdzie się da, ale gra Scottie Go Labirynth Mobile nie robi tego tak ordynarnie, jak aplikacje typowo do nauki programowania. Przy tym gry z tej serii łączą planowanie ruchów z prowadzeniem kosmity przez labirynt. Kolejne kroki kosmity o imieniu Scottie należy zaplanować i ułożyć program z bloczków. W innych wersjach gry są to bloczki fizyczne z tektury, ale w tej wszystko można zrobić na ekranie telefonu. Po przygotowaniu programu można obserwować, jak Scottie pokonuje przeszkody i znajduje wyjście z sytuacji.

Gra została podzielona na 3 moduły, z czego pierwszy jest dostępny całkiem za darmo. Jeśli dzieci złapią bakcyla, możesz rozważyć dokupienie kolejnych zadań, a w dalszej perspektywie może przesiadkę na Minecrafta, gdzie młodzież może eksperymentować z programowaniem w Pythonie.

