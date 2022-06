Google Play: za darmo aplikacje i gry o wartości ponad 128 zł!

W Google Play są miliony aplikacji i gier, zarówno darmowych, jak i płatnych. Te ostatnie czasem biorą udział w promocjach, dzięki czemu ich cena zmniejsza się do 0 zł. Zobaczcie, co tym razem dla Was znaleźliśmy.

Emoji Match: A sliding puzzle

Normalna cena aplikacji to 19,99 zł. Za darmo można ją pobrać z Google Play (do 12.06.2022)

Emoji Match: A sliding puzzle to wciągająca gra logiczna, w której celem jest odesłanie kolorowych emotek do ich domów. Żeby nie było zbyt łatwo, to należy tego dokonać za pomocą ograniczonej liczby ruchów. Do wyboru jest tryb podstawowy oraz ekspercki.

Photo Motion

Normalna cena aplikacji to 19,99 zł. Za darmo można ją pobrać z Google Play

A gdyby tak dodać do swoich zdjęć trochę ruchu? Do tego służy aplikacja Photo Motion, za pomocą której można "ożywić" swoje zdjęcia oraz dodać do nich różnego rodzaju efekty czy też na przykład animowane naklejki. Efekty swoich kreatywnych pomysłów można publikować na przykład w mediach społecznościowych.

Antonyms Pro

Normalna cena aplikacji to 9,59 zł. Za darmo można ją pobrać z Google Play (do 7.06.2022)

Antonyms Pro to wersja premium gry edukacyjnej, w której możemy sprawdzić swoją znajomość angielskich słów. Zadanie jest tu z pozoru proste - do podanego słowa należy dopasować wyrażenie przeciwne, czyli jego antonim. Do dyspozycji mamy tu różne tryby gry, więc nie powinno być nudno.

Lox Icon Pack (Light version)

Normalna cena aplikacji to 6,79 zł. Za darmo można ją pobrać z Google Play (do 7.06.2022)

Jeśli szukasz prostych, ale jednocześnie eleganckich ikon do swojego urządzenia z Androidem, być może spodoba Ci się lekka wersja zestawu Lox Icon Pack. Można tu znaleźć ponad 10 tysięcy ikon, a także sporo widżetów z zegarkiem czy tapet na pulpit.

Crossroads: Roguelike RPG Dungeon Crawler

Normalna cena aplikacji to 10,99 zł. Za darmo można ją pobrać z Google Play

Zostań agentem Gildii Poszukiwaczy Przygód i wyrusz w śmiercionośną misję, podczas której przeżyjesz wiele niesamowitych misji, pokonasz wrogów i odkryjesz wiele ciekawych skarbów. Gra wciąga na długie godziny.

My Diary Pro - Daily Journal

Normalna cena aplikacji to 20,99 zł. Za darmo można ją pobrać z Google Play (do 8.06.2022)

My Diary Pro to aplikacja, dzięki której można w jednym, chronionym przed niepowołanymi osobami, zapisywać swoje przemyślenia czy przygody. Swój osobisty dziennik można spersonalizować wizualnie, a kopię zapasową swoich zapisów można pobrać w formie pliku tekstowego lub PDF-a.

Theme Solitaire Tripeaks Tri Tower PV

Normalna cena aplikacji to 19,99 zł. Za darmo można ją pobrać z Google Play (do 6.06.2022)

Kolejna gra w naszym zestawieniu to ukłon w stronę miłośników pasjansa. Takie osoby powinny się tu dobrze bawić, sortując karty zgodnie z określoną w zasadach kolejnością. Wciąga na długie godziny.

Skaner dokumentów

Normalna cena aplikacji to 19,99 zł. Za darmo można ją pobrać z Google Play

Skaner dokumentów, jak sama nazwa wskazuje, to aplikacja służąca do digitalizacji różnego rodzaju dokumentów. Może to być dowód osobisty, strona książki, paragon czy cokolwiek innego. A na dokładkę możemy skonwertować obraz na tekst.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Google Play

Źródło tekstu: Google Play, wł.