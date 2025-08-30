Fintech

Takimi pieniędzmi nie zapłacisz. Sklep nie musi ich przyjmować

Narodowy Bank Polski przypomina, że sprzedawca w sklepie nie ma obowiązku przyjmować od nas każdego banknotu i monety. Nie oznacza to, że są one bezużyteczne.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 30 SIE 2025
O jakie banknoty chodzi? Zniszczone, nadpalone, zabrudzone, przemoczone, niekompletne lub rozdarte. Chociaż w większości przypadków nadal zachowują one swoją wartość, to sprzedawca może je uznać za nieczytelne i nie ma obowiązku ich przyjmowania — informuje dziennik.pl.

Co zrobić ze zniszczoną gotówką?

Decyzja o przyjęciu takich banknotów oraz monet zależy do sprzedawcy. Może odmówić ich przyjęcia, nawet jeśli zachowują one swoją wartość. Na szczęście nie oznacza to, że stają się one bezużyteczne. Narodowy Bank Polski przypomina, co można z nimi zrobić.

Takie zniszczone lub niekompletne monety i banknoty można wymienić.  Powinien to umożliwiać każdy komercyjny bank w Polsce. Wystarczy udać się do placówki, gdzie powinniśmy otrzymać w zamian nowe pieniądze.

W przypadku niewielkich uszkodzeń procedura powinna być szybka i prosta. Przy większych ubytkach konieczne może być wypełnienie specjalnego formularza. Jednak najpewniejszym rozwiązaniem będzie udanie się do Narodowego Banku Polskiego, który zajmuje się wymianą zniszczonej gotówki.

Nie oznacza to, że za każdym razem otrzymamy 100 proc. wartości zniszczonej gotówki. Taka kwota przysługuje nam, gdy zachowamy 75 proc. powierzchni banknotu w jednym fragmencie, banknot jest podarty, ale mamy wszystkie jego części (maksymalnie 9 fragmentów) lub mamy zarówno rdzeń, jak i pierścień dwuelementowej monety.

50 proc. wartości pieniędzy otrzymamy, gdy banknot ma od 45 do 74 proc. swojej powierzchni (w jednym kawałku) lub posiadamy tylko jedną część dwuelementowej momenty. Natomiast gdy zachowała się mniejsza część banknotu lub jest on całkowicie nieczytelny, to możemy zostać odesłani z kwitkiem. Wtedy nic za niego nie dostaniemy.

telepolis
gotówka Narodowy Bank Polski zniszczona gotówka zniszczony banknot wymiana zniszczonego banknotu
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: Dziennik.pl