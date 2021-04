Mastercard pomoże Polskiej Organizacji Turystycznej w przyciągnięciu turystów do Polski

Mastercard udostępni Polskiej Organizacji Turystycznej zaawansowane narzędzie analityczne, pozwalające zbadań wpływ pandemii na rynek turystyczny w Polsce oraz pomóc w planowaniu działań promocyjnych. Wszystko w celu ponownego przyciągnięcia turystów do naszego kraju.

Polska Organizacja Turystyczna (POT) w ramach współpracy z firmą Mastercard otrzymała dostęp do platformy analitycznej „Tourism Insights”. Jest to narzędzie pozwalające

na kompleksowy przegląd podróży zagranicznych turystów do Polski, począwszy od jej planowania, poprzez czas spędzany na miejscu, aż po wymianę doświadczeń w mediach społecznościowych po powrocie. Ma to pomóc Polskiej Organizacji Turystycznej w planowaniu działań ukierunkowanych na ponowne przyciągnięcie zagranicznych gości do Polski. W rezultacie rodzimy przemysł turystyczny, który według danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego i GUS generuje rocznie około 85 mld zł PKB, otrzyma szansę na szybki wzrost i dynamiczny rozwój w nowych warunkach spowodowanych pandemią koronawirusa.

Platforma „Tourism Insights” agreguje dane z wyszukiwarek, aplikacji i platform służących do rezerwacji noclegów i lotów. Informacje te są wzbogacone o opinie turystów na temat miejsc czy atrakcji wyrażane w mediach społecznościowych. Całości dopełniają dane Mastercard pozwalające odpowiedzieć na pytanie, ile i na co wydają turyści decydujący się na spędzenie urlopu w Polsce.

W obecnej sytuacji, posiadanie wiedzy opartej na twardych danych daje POT przewagę konkurencyjną w walce o przyciągnięcie turystów do Polski. Dzięki dostępowi do zaawansowanej analityki organizacja będzie mogła na przykład lepiej zrozumieć charakterystykę gości z wybranych rynków odwiedzających nasz kraj, zwracając uwagę na takie aspekty, jak ich wydatki, preferencje i potrzeby. Ta wiedza pozwoli na podjęcie precyzyjnie skierowanych działań promocyjnych i w konsekwencji przyciągnięcie turystów z powrotem do Polski. Ich opinie i odczucia wyrażane w mediach społecznościowych wskażą POT miejsca i atrakcje, które należy silniej komunikować w różnych częściach świata, ze względu na ich pozytywny odbiór. Co więcej, wiedza płynąca z danych będzie użyteczna także na potrzeby działań lokalnych, których celem będzie poprawa odbioru Polski wśród osób odwiedzających nasz kraj.

Udostępniamy Polskiej Organizacji Turystycznej narzędzie, które dzięki analizie danych pozwoli na lepsze poznanie trendów związanych z turystami odwiedzającymi Polskę, pod kątem ich wydatków, preferencji i poziomu zadowolenia. Dostęp do tych zasobów umożliwi przekucie informacji płynących z danych w konkretne plany i działania ukierunkowane na promocję naszego kraju lub wybranych miast, co – miejmy nadzieję – poskutkuje przyciągnięciem większej liczby odwiedzających. Wierzymy, że pomoże to złagodzić skutki pandemii w branży turystycznej, a w dłuższym okresie pozwoli jej powrócić na ścieżkę wzrostu.

– powiedział Krzysztof Sobala, Vice President Mastercard Data & Services w polskim oddziale Mastercard Europe

W związku z pandemią COVID-19, Polska Organizacja Turystyczna cały czas dostosowuje strategie na rynki zagraniczne do obecnej sytuacji. Naszym zadaniem jest przyciągnięcie do kraju jak największej liczby turystów. Należy zrobić to jednak w taki sposób, by rozłożyć ruch turystyczny na teren całego kraju. Z pewnością wykorzystamy do tego platformę „Tourism Insights” i będziemy przygotowani na wdrażanie działań i kampanii na poszczególnych rynkach, gdy pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna.

– powiedział Rafał Szlachta, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej

Jak zapewnia Mastercard, konsumenci oraz partnerzy biznesowi firmy mogą być pewni, że analizuje ona trendy w wydatkach z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa i ochrony prywatności. Stanowią one podstawę modelu biznesowego Mastercard i są nieodłącznym elementem wszystkich produktów i usług firmy. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych mechanizmów agregacji i anonimizacji danych, informacje dotyczące konkretnych transakcji pozostają niewidoczne i nigdy nie są analizowane, ani udostępniane.

