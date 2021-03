Płać w ratach z Mastercard w hurtowniach Eurocash Cash&Carry

Od początku marca 2021 roku w 180 hurtowniach Eurocash Cash&Carry dostępna jest nowa usługa Mastercard, Płać w ratach. Rozwiązanie to umożliwia rozłożenie płatności za zakupy na raty, od razu przy kasie, bez dodatkowych formalności.

Usługa „Płać w ratach” dostępna jest z poziomu terminalu płatniczego, a skorzystanie z niej zajmuje zaledwie kilka sekund. Wystarczy podążać za pojawiającymi się komunikatami i zdecydować, czy zakupy rozłożymy na 3, 6 lub 12 równych, miesięcznych rat. Po wyborze jednej z opcji, na terminalu wyświetli się łączna kwota zakupu, wysokość pierwszej raty oraz łączna kwota do spłaty. Decyzję o skorzystaniu z finansowania klient potwierdza zielonym przyciskiem. Kredytu udziela bank będący wydawcą karty, na określonych przez siebie warunkach finansowych. Póki co jest to Bank BNP Paribas.

Zobacz: Mastercard rozszerza program Engage, pozwalający oferować w pełni cyfrowe karty płatnicze

Zobacz: Samsung i Mastercard pracują nad kartą z czytnikiem linii papilarnych

Eurocash Cash&Carry jest pierwszą siecią z branży handlu hurtowego, która udostępnia swoim klientom usługę Mastercard „Płać w ratach”. Pierwszych 500 osób, które skorzysta z usługi do końca kwietnia tego roku, otrzyma dodatkowo 150 zł na swoje zakupy.

Naszym klientom, czyli głównie właścicielom lokalnych sklepów w całej Polsce, staramy się oferować nie tylko produkty w konkurencyjnych cenach, ale też usługi i narzędzia, które realnie pomagają rozwijać ich biznes. To również misja całej Grupy Eurocash, która od 25 lat wspiera polski handel niezależny. W naszej opinii możliwość rozłożenia na raty kosztów swoich zakupów w hurtowni, dosłownie w kilka sekund, to duża wygoda i możliwość zaopatrzenia swojego sklepu w potrzebne produkty dosłownie „od ręki”. I, co ważne, nie jest to ostatnia innowacyjna usługa, które wdrożymy w naszych hurtowniach w 2021 roku.

– powiedział Łukasz Juskowiak, dyrektor marketingu Eurocash Cash&Carry

Polacy zainteresowani usługą „Płać w ratach”

Dotychczas przedsiębiorca, który chciał odroczyć płatność za zakupy, mógł skorzystać z karty kredytowej lub z kredytu ratalnego. Nowa usługa Mastercard łączy zalety obu tych rozwiązań: pozwala skorzystać z finansowania niemal natychmiast, bez potrzeby dopełniania formalności czy czekania na decyzję kredytową, a jednocześnie umożliwia rozłożenie płatności na równe raty, co jest dla klienta rozwiązaniem przejrzystym (zna finalny koszt zakupu) i prostym do zrozumienia.

Usługa „Płać w ratach” to odpowiedź na zapotrzebowanie Polaków, którzy deklarują, że chcą mieć możliwość podjęcia decyzji o rozłożeniu płatności na raty w chwili zakupu. Badanie opinii przeprowadzone przez Kantar TNS wśród posiadaczy kart płatniczych w Polsce potwierdza ich zainteresowanie nową usługą. Niespełna połowa (44%) z nich chciałoby z niej skorzystać, a dodatkowo oceniają oni, że oferta „Płać w ratach” to propozycja atrakcyjna (72%), zrozumiała (75%) i unikatowa (56%).

Do tej pory Polacy najczęściej rozkładali na raty płatności za sprzęt elektroniczny, AGD czy RTV i wymagało to zawarcia umowy o kredyt konsumencki. Nasza nowa usługa zmienia zasady gry. Pozwala płacić w ratach bez zbędnych formalności, dzięki czemu ma szansę upowszechnić się także w innych kategoriach zakupowych, takich jak na przykład odzież, a nawet artykuły spożywcze i inne produkty codziennej potrzeby. Potwierdza to nasza najnowsza współpraca z Eurocash Cash&Carry, dlatego tym bardziej się z niej cieszymy.

– powiedziała Kamila Kaliszyk, dyrektor ds. rozwoju biznesu w polskim oddziale Mastercard Europe

Multifunkcjonalność terminali PeP

Za wdrożenie rozwiązania „Płać w ratach” w hurtowniach Eurocash Cash&Carry odpowiedzialni są eksperci Polskich ePłatności. Trwający już proces implementacji nowej usługi polega na aktualizacji oprogramowania urządzeń oraz szkoleniu personelu.

Naszą wizją jest dostarczanie terminali, które zapewniają szereg komplementarnych usług, wychodzących ponad podstawową obsługę kart płatniczych. Pamiętajmy o tym, że dziś nie są to tylko urządzenia umożliwiające jedynie płatność bezgotówkową, ale przede wszystkim oferujące liczne udogodnienia klientom, jak i sprzedawcom. Nowa funkcja została zaprojektowana w taki sposób, aby klient mógł w zrozumiały sposób przejść przez proces akceptacji, wybierając metodę płatności i liczbę rat dopasowaną do swojego budżetu, co w okresie pandemicznym ma szczególne znaczenie.

– powiedział Maciej Nowosielski, Wiceprezes Zarządu Polskich ePłatności

„Most” łączący banki i detalistów

Dzięki opcji „Płać w ratach”, wydawcy kart płatniczych otrzymują możliwość szybkiego udostępnienia nowej usługi kredytowej w tysiącach punktów sprzedaży z różnych kategorii zakupowych. Z kolei detaliści zyskują nowy sposób na przyciągnięcie klientów i zwiększenie średniej wartości koszyka zakupowego. I dla jednych, i dla drugich nowa usługa jest prosta w uruchomieniu i obsłudze. Jest to możliwe dzięki wsparciu agentów rozliczeniowych oraz częściowo samoobsługowemu modelowi sprzedaży, gdzie klient podąża za prostymi komunikatami, które wyświetlają się na terminalu płatniczym lub w formularzu płatności w sklepie online. Więcej informacji o usłudze można znaleźć na stronie www.mastercard.pl/pl-pl/raty.html.

Zobacz: Underbanked to osoby wykluczone ekonomicznie, które są szansą dla fintechu

Zobacz: ComperiaRaty pomoże w ratalnym finansowaniu usług medycznych

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: informacja prasowa