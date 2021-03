Underbanked to osoby wykluczone ekonomicznie, które są szansą dla fintechu

Underbanked to osoby wykluczone ekonomicznie, które nie mogą sobie pozwolić na podstawowe produkty bankowe, takie jak konta oszczędnościowe czy kredyty. Jest to kolejna grupa docelowa dla fintechów, które charakteryzuje minimalizacja kosztów bez równoczesnego ograniczenia wsparcia technologicznego.

Według różnych szacunków, osób o statusie underbanked jest od 2 do 3 miliardów na świecie. Banki nie obsługują tej grupy ze względu na wysokie koszty oraz ryzyko, którego nie opłaca się im ponosić. To otwiera nowy obszar dla przedsiębiorstw oferujących mikropożyczki bez historii kredytowej, bezpłatne konta bankowe czy inne niskokosztowe lub bezkosztowe usługi.

Underbanked są dużą szansą dla gałęzi fintech. To liczna grupa osób niezagospodarowanych przez instytucje bankowe, których potrzeby finansowe są tak samo realne jak wśród pozostałych grup. Przedsiębiorstwa fintechowe doskonale tym potrzebom odpowiadają, ze względu na proponowane, niskie ceny swoich usług, szeroką ich dostępność oraz multiplatformowość.

Lepsze dotarcie do underbanked jest możliwe również dzięki coraz szerszemu zastosowaniu urządzeń mobilnych. Według raportu IAB z 2018 roku, korzystało z nich 88% Polaków. To wzrost aż o 55% w stosunku do roku 2012. Duża część z wykluczonych ekonomicznie korzysta lub będzie korzystała z urządzeń mobilnych w celu zaciągnięcia pożyczki czy obsłużenia swojego konta online. Coraz bardziej powszechne użycie smartfonów czy tabletów z dostępem do Internetu otwiera furtkę dla fintechów oraz ich oferty.

Wiele osób nie posiada zdolności kredytowej pozwalającej na zaciągnięcie zobowiązań o wysokiej wartości. Oferty banków leżą poza ich możliwościami. Czasem potrzebują nawet bardzo małego zastrzyku gotówki rzędu kilkuset złotych. Mogą wtedy skorzystać z lendtechów oferujących mniejsze kwoty na krótszy czas, bez wymogu posiadania historii kredytowej.

Na korzyść przedsiębiorstw tego typu działa fakt, że w 2020 roku aż 90,4% polskich gospodarstw domowych miało dostęp do Internetu (GUS), co oznacza, że oferta fintechów pożyczkowych jest teoretycznie dostępna dla przytłaczającej większości Polaków.

Źródło tekstu: Loando