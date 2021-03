Mastercard rozszerza program Engage, pozwalający oferować w pełni cyfrowe karty płatnicze

Mastercard poinformował o rozszerzeniu platformy Engage o sieć wykwalifikowanych partnerów technologicznych. Pozwoli to bankom i fintechom sprawniej wdrażać rozwiązania Digital First, czyli w pełni cyfrową obsługę płatności za pomocą wirtualnych kart płatniczych, z których można korzystać i zarządzać nimi bez konieczności posiadania fizycznej karty w jej tradycyjnej, plastikowej formie.

Platforma Mastercard Engage obejmuje sieć partnerów technologicznych, którzy między innymi dostarczają różne komponenty i możliwości integracji rozwiązań Digital First. Jedną z firm należących do tej sieci jest Verestro, jedna z zaledwie dwóch firm na świecie, które są w pełni gotowości dostarczyć klientowi kompleksowo rozwiązania Digital First w modelu end-to-end. Ten pochodzący z Polski fintech świadczy swoje usługi już na czterech kontynentach, specjalizując się w rozwijaniu, integracji i zarządzaniu API dla banków i partnerów fintech, obejmujących na przykład płatności NFC, HCE, QR i person-to-person, rozwiązań lojalnościowych, czy kart wirtualnych, a także zarządzania kartami i wydatkami. W 2020 roku Mastercard zdecydował się na inwestycję bezpośrednią w Verestro, aby dodatkowo przyspieszyć międzynarodowy rozwój firmy.

Oferowanie niezawodnych, cyfrowych rozwiązań płatniczych jest możliwe dzięki wykorzystaniu kompleksowych platform API. Jako partner Mastercard Engage pomagamy bankom i fintechom w szybkim i łatwym wprowadzeniu oferty wirtualnych kart płatniczych wraz z towarzyszącymi im cyfrowymi usługami.

– powiedział Krzysztof Drzyzga, dyrektor generalny Verestro

Szybsze wdrożenia dzięki sprawdzonym partnerom

Do sieci partnerów Mastercard Engage, oprócz Verestro, należą też takie firmy, jak Signzy (obsługująca cyfrowy onboarding i błyskawiczne usługi eKYC), Provenir (umożliwiająca podejmowanie decyzji dotyczących ryzyka w czasie rzeczywistym), dostawcy platform przetwarzających płatności, tacy jak Galileo, i2c i Marqeta, a także Thales, który zapewnia kompleksowe wsparcie wdrożeń rozwiązań Digital First.

Poszerzamy platformę Mastercard Engage w kluczowym momencie, ponieważ dziś wiele banków i fintechów chce sprostać zapotrzebowaniu ich klientów na cyfrowe usługi finansowe, ale we własnym zakresie nie są w stanie tego zrobić odpowiednio szybko. Dlatego budujemy sieć wykwalifikowanych partnerów, którzy mogą im pomóc we wprowadzaniu w pełni cyfrowych usług opartych o wirtualne karty płatnicze.

– powiedział Andrea Scerch, prezes Mastercard ds. produktów konsumenckich dla wydawców kart

Cyfrowość przede wszystkim

Digital First to program Mastercarda, który został stworzony, by pomagać wydawcom w oferowaniu wirtualnych kart płatniczych. Funkcjonują one wyłącznie w cyfrowej formie, a dzięki wykorzystaniu technologii tokenizacji Mastercard można je zapisywać w smartfonach lub smartwatch, bądź w cyfrowych portfelach. Wirtualna karta ma wiele zalet, na przykład możliwość natychmiastowego korzystania z niej, bez konieczności czekania na dostarczenie plastikowego odpowiednika, a także łatwy dostęp do danych karty czy opcji zarządzania nią z poziomu serwisu transakcyjnego online lub aplikacji mobilnej. Wirtualne karty pozwalają też ograniczyć zużycie plastiku, co chroni środowisko naturalne dzięki mniejszym emisjom gazów cieplarnianych i mniejszej ilości odpadów.

Przykładem wydawcy, który oferuje swoim klientom wirtualne karty Mastercard, jest Twisto. Ten działający na polskim rynku fintech był pierwszym w Europie Środkowej, który uzyskał od Mastercard certyfikat Digital First. Twisto zobowiązało się także, że do końca 2024 roku całkiem wycofa się z oferowania plastikowych kart płatniczych.

Źródło tekstu: Mastercard