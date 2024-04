McDonald's stawia nowe automaty. Przyjmą gotówkę

McDonald's wprowadza do swoich lokali nowy sposób płacenia za zamówienie. Wszystko załatwisz w nowym automacie.

McDonald's słynie z szybkiego zamawiania i przygotowywania jedzenia, w czym pomagają automaty do samoobsługi. Duże ekrany dotykowe z pełnym menu i możliwością płacenia kartą lub blikiem to już standard w restauracjach tej sieci. A co, jeśli chcesz zapłacić gotówką?

Automaty McDonald's przyjmą gotówkę

Aktualnie w większości lokali McDonald's osoby płacące gotówką muszą zrobić to przy odbiorze zamówienia. W tym momencie pracownik lokalu będzie odpowiedzialny za transakcję. W większości, bo już 20 proc. lokali ma automaty do samodzielnego zamawiania, które przyjmą banknoty i monety.

McDonald's nazywa te urządzenia „gotówkomak”. Docelowo znajdą się zapewne we wszystkich lokalach, słynących z burgera drwala, który rozgrzewa Polaków w jesienne dni. MacDonald's tłumaczy, że nowe automaty pomogą sieci usprawnić obsługę gości – w końcu szybkość obsługi jest tu priorytetem. Jeśli pracownicy obsługi nie będą angażowani w transakcję, lokale zyskają cenne minuty. W dużej skali przełoży się to na duży zysk, który zapewne uzasadnia inwestycję w kolejne maszyny.

Umożliwiając płacenie gotówką przy samodzielnym zamawianiu, McDonald's staje się jednocześnie lepiej dostępny dla różnych klientów. Badania sieci potwierdzają, że wciąż duży odsetek transakcji odbywa się z użyciem gotówki.

Popularność transakcji bezgotówkowych w Polsce rośnie z roku na rok, ale nieprędko doczekamy się czasów bez banknotów i monet.

