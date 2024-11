Fiskus to za mało. Rząd tworzy super-urząd do kontrolowania Polaków

Fiskus to za mało. Rząd chce podjąć radykalne kroki w walce z szarą strefą. W tym celu powołany zostanie super-urząd, który ma typować podatników do kontroli.

Rząd wypowiada walkę z szarą strefą. W tym celu premier ma powołać do życia nowy urząd, którego celem będzie między innymi typowanie podatników do kontroli skarbowej. Pomysł jeszcze w tym tygodniu ma trafić do konsultacji — informuje Dziennik Gazeta Prawna.

Rząd powoła super-urząd do kontroli Polaków

Głównym celem nowego urzędu ma być wykrywanie nieprawidłowości podatkowych i typowanie podmiotów do kontroli. Szacuje się, że tzw. szara strefa w Polsce to aż 27 proc. całego PKB. To o 5 pproc. więcej niż wynosi średnia w Unii Europejskiej. Dlatego rząd chce z tym walczyć, bo mnóstwo pieniędzy przechodzi państwu obok nosa.

Poza tym urząd ma też pełnić rolę edukacyjną. W Polsce wciąż jest społeczna tolerancja dla nieuczciwych praktyk, jak nieudokumentowane transakcje czy wystawianie fałszywych faktur. Nowy zespół ma edukować Polaków na ten temat. Poza tym jego zadaniem będą też prace legislacyjne, które mają między innymi ujednolicić definicje w różnych aktach prawnych.

W skład super-urzędu mają wejść przedstawiciele kilku kluczowych instytucji. Chodzi między innymi o Ministerstwo Finansów, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ale też ZUS, Państwową Inspekcję Pracy i Krajową Administrację Skarbową. Zainteresowanie współpracą miały wyrazić też Policja i Straż Graniczna. Inicjatywa ma pozwolić na lepszy przepływ informacji między urzędami, co pozwoli na stworzenie pełniejszego obrazu gospodarczego.

