Ile można przelać na konto? Jaka suma zainteresuje Urząd Skarbowy?

Polacy bardzo chętnie korzystają z bankowości internetowej. To już właściwie codzienność. Musimy jednak zdawać sobie sprawę, że otrzymywanie oraz wysyłanie przelewów może skupić na sobie uwagę Urzędu Skarbowego.

Oto, co warto wiedzieć, aby uniknąć niepotrzebnych kontroli oraz stresów.

Skarbówka może sprawdzić przelewy

Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) w 2023 roku, obsłużyła w systemie Elixir 2,22 mld transakcji na kwotę 8,47 bln zł. Zaledwie rok wcześniej była to suma 2,18 transakcji oraz kwota 7,86 bln złotych.

Co do samych transakcji, istnieją pewne ograniczenia, narzucone przez prawo. Od 2022 roku, urzędnicy zyskali kompetencje, pozwalające kontrolować konto bankowe, bez konieczności informowania o tym właściciela. Przepis ten dotyczy kontroli przelewów o wyższych wartościach transakcyjnych. Kontrole skupiają się głównie na transakcje nie związane z działalnością gospodarczą. Niepokój Urzędu Skarbowego mogą wzbudzić regularne przelewy na niższe kwoty, transakcje o nietypowych tytułach lub bez danych nadawcy, darowizny oraz przelewy z zagranicy. Zainteresowanie mogą wzbudzić także podobne kwoty wysyłane do różnych odbiorców w krótkim czasie. Warto wiedzieć, że kontrole mogą sięgać aż do 5 lat wstecz.

Jakie przelewy mogą zainteresować Urząd Skarbowy?

Obecnie, kwota przelewu, przy której banki muszą powiadomić KAS, to 15 tysięcy euro, czyli około 65 tysięcy złotych. Odnośnie darowizn istnieją następujące limity:

36 120 zł – dla osób należących do I grupy podatkowej (najbliższa rodziny),

27 090 zł – dla osób należących do II grupy podatkowej (dalsza rodzina),

5733 zł – dla osób należących do III grupy podatkowej (znajomi i niespokrewnieni)

