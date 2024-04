Robisz takie przelewy? Nie zdziw się, gdy zapuka policja

Lubisz czasami śmieszkować w tytułach przelewów, które wysyłasz do znajomych lub członków rodziny? Lepiej tego nie robić, bo możesz sprowadzić na siebie kłopoty.

Jakiś czas temu pisaliśmy o TikToku Dariusza Karpowicza, który wiralowo poniósł się po mediach społecznościowych. Dotyczył on zakazanych tytułów przelewów. Chociaż odnosił się przede wszystkim do rynku brytyjskiego, na którym finansista działa, to okazuje się, że w Polsce też lepiej uważać, o czym napisał Bankier.pl.

Zakazane tytuły przelewów

Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie wpisał nic zabawnego w tytule przelewu do znajomego lub członka rodziny. To, co może wydawać się niewinnym żartem, w rzeczywistości może mieć poważne konsekwencje. W skrajnym przypadku bank może zablokować przelew, poprosić klienta o wyjaśnienie, a nawet zgłosić sprawę odpowiednim służbom.

Oczywiście żarty w tytułach przelewów nie są zabronione przez prawo, ale wyjaśnienie tematu – w uzasadnionym przypadku – może być pewną uciążliwością konsekwencją dla osoby, która dla żartu opisuje przelew w sposób niestosowny.

- powiedział Bartosz Trzciński, rzecznik prasowy Banku Pocztowego.

Banki mają wręcz obowiązek stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, w tym między innymi monitorować działania klienta, prowadzić analizę transakcji, a także źródła przychodów. Wynika to z art. 33 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Dlatego lepiej nie śmieszkować w tytułach przelewów, bo chociaż to sytuacja z natury tych rzadkich, to możemy sprowadzić na siebie kłopoty. A nawet jeśli nie kłopoty, to doprowadzić do niezręcznej sytuacji, w której będziemy tłumaczyć się z tytułu w stylu "za upojną noc" lub "za bombowy wieczór".

Zobacz: Unia zabierze Polakom gotówkę? Stanowisko jest jasne

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Bankier.pl