PKO Bank Polski wyprzedza konkurencję. Tego jeszcze nie było
PKO Bank Polski udostępnił swoją AI – RoBERTa – na platformie Hugging Face. Chce w ten sposób wspierać rozwój sztucznej inteligencji w Polsce i dzielić się swoją wiedzą oraz doświadczeniem dotyczącym AI.
PKO Bank Polski wzmacnia rozwój AI i dołącza do platformy Hugging Face, jako pierwszy bank w Polsce i jeden z nielicznych w Europie. Hugging Face to duża platforma o międzynarodowym zasięgu, która skupia twórców i użytkowników narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. Powstała z myślą o tym, aby ułatwić dostęp do modeli uczenia maszynowego każdemu – od badaczy i programistów, po nauczycieli, firmy i hobbystów.
Na platformie Hugging Face (https://huggingface.co/PKOBP) PKO Bank Polski udostępnił model reprezentacyjny RoBERTa o szerokim oknie kontekstowym pozwalającym zrozumieć dokumenty w granicach 15 stron A4 – to pierwszy taki model w Polsce.
Jak wyjaśnia PKO, tego typu modele pomimo niewielkich rozmiarów, potrafią osiągać znakomite wyniki w zadaniach takich jak klasyfikacja, ekstrakcja informacji czy przeszukiwaniu dokumentów. Są one tańsze w utrzymaniu i często przewyższają popularne i znane modele generatywne jak np. GPT.
Model, który udostępnił na platformie PKO Bank Polski, powstał dzięki wspólnej pracy zespołu AI Lab z Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI) pod kierownictwem dr. Marka Kozłowskiego z ekspertami banku. Jest to jeden z pierwszych produktów projektu „Budowa innowacyjnych dużych modeli językowych i platformy usługowej do serwowania modeli wielozadaniowych wewnątrz banku”.
Sztuczna inteligencja to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin technologii, w której innowacje pojawiają się w błyskawicznym tempie. Aby w pełni wykorzystać jej potencjał, niezbędne jest ścisłe partnerstwo między światem nauki a biznesem. Nauka dostarcza przełomowych odkryć i metod, a biznes wnosi praktyczne zastosowania, zasoby oraz skalę działania. Połączenie tych sił pozwala tworzyć rozwiązania, które nie tylko wyprzedzają konkurencję, ale realnie kształtują przyszłość wielu branż
PKO Bank Polski pochwalił się też jednym ze wdrożeń produktów opartych na AI. Chodzi o wyszukiwarkę semantyczną, z której korzystają pracownicy banku. Rozwiązanie pozwala na szybkie dotarcie do potrzebnych informacji takich jak procedury i regulacje. Wyszukiwarka usprawnia pracę i zwiększa bezpieczeństwo – pozwala pytać w naturalnym języku, szybko uzyskać informacje, a przede wszystkim pomaga pracownikom i poprawia jakość obsługi dla klientów PKO. Rozwiązanie oparte jest na polskich modelach językowych dostarczanych przez PLLuM (Polish Large Language Model).