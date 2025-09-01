PKO Bank Polski wyprzedza konkurencję. Tego jeszcze nie było

PKO Bank Polski wzmacnia rozwój AI i dołącza do platformy Hugging Face, jako pierwszy bank w Polsce i jeden z nielicznych w Europie. Hugging Face to duża platforma o międzynarodowym zasięgu, która skupia twórców i użytkowników narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. Powstała z myślą o tym, aby ułatwić dostęp do modeli uczenia maszynowego każdemu – od badaczy i programistów, po nauczycieli, firmy i hobbystów.

Dalsza część tekstu pod wideo

Na platformie Hugging Face (https://huggingface.co/PKOBP) PKO Bank Polski udostępnił model reprezentacyjny RoBERTa o szerokim oknie kontekstowym pozwalającym zrozumieć dokumenty w granicach 15 stron A4 – to pierwszy taki model w Polsce.

Jak wyjaśnia PKO, tego typu modele pomimo niewielkich rozmiarów, potrafią osiągać znakomite wyniki w zadaniach takich jak klasyfikacja, ekstrakcja informacji czy przeszukiwaniu dokumentów. Są one tańsze w utrzymaniu i często przewyższają popularne i znane modele generatywne jak np. GPT.

Model, który udostępnił na platformie PKO Bank Polski, powstał dzięki wspólnej pracy zespołu AI Lab z Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI) pod kierownictwem dr. Marka Kozłowskiego z ekspertami banku. Jest to jeden z pierwszych produktów projektu „Budowa innowacyjnych dużych modeli językowych i platformy usługowej do serwowania modeli wielozadaniowych wewnątrz banku”.

Sztuczna inteligencja to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin technologii, w której innowacje pojawiają się w błyskawicznym tempie. Aby w pełni wykorzystać jej potencjał, niezbędne jest ścisłe partnerstwo między światem nauki a biznesem. Nauka dostarcza przełomowych odkryć i metod, a biznes wnosi praktyczne zastosowania, zasoby oraz skalę działania. Połączenie tych sił pozwala tworzyć rozwiązania, które nie tylko wyprzedzają konkurencję, ale realnie kształtują przyszłość wielu branż – podkreśla dr Marek Kozłowski.