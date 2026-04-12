Skarbówka alarmuje. Tak się nie zalogujesz
Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat, w którym informuje o ważnej przerwie. W ten sposób nie da się zalogować.
Przerwa w login.mf.gov.pl
Ministerstwo Finansów zapowiada przerwę techniczną systemu login.mf.gov.pl, która zablokuje logowanie do e-usług podatkowych w poniedziałek 13 kwietnia 2026 r. od godz. 22:00 do 01:00 w nocy.
W tym czasie nie będzie można zalogować się przez login.gov.pl m.in. do: e-Urzędu Skarbowego (web i aplikacja mobilna), Twój e-PIT, KSeF (demo i produkcja, także aplikacje mobilne), e-mikrofirma, Klient JPK, e-TOLL, serwisu puesc.gov.pl, rejestru umów oraz systemów takich jak CRU JSFP, Currenda, DoradcaPlus, eKoncesje, eRPW, ETW, RNP i wizyta.podatki.gov.pl.
Resort przeprasza za utrudnienia i sugeruje zaplanowanie najpilniejszych spraw poza wskazanym oknem serwisowym.