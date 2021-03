Alior Bank z promocją kredytów dla firm

Alior Bank obniżył o połowę prowizję przygotowawczą od kredytów dla mikrofirm i małych przedsiębiorstw. Z promocji mogą skorzystać nowi oraz obecni klienci banku do 31 maja 2021 roku.

Z uwagą śledzimy sytuację makroekonomiczną i prognozy rynkowe. Spodziewamy się wzrostu zainteresowania przedsiębiorców kredytami obrotowymi. Dlatego przygotowaliśmy ofertę specjalną, która obniża o połowę prowizję przygotowawczą. W ten sposób chcemy ułatwić klientom dostęp do finansowania najważniejszych potrzeb związanych z prowadzeniem i rozwojem biznesu.

– mówi Marek Sołtysiak, Dyrektor Zarządzający Pionem Produktów Klienta Biznesowego w Alior Banku

Jak podaje Alior Bank w komunikacie, ofertę wyróżnia szybki czas podjęcia decyzji kredytowej, nawet w 20 minut od złożenia wniosku, a także możliwość zdalnego załatwienia formalności dzięki podpisaniu umowy podpisem kwalifikowanym. Kredyt zabezpieczony jest gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego. Alior Bank może wymagać, jako dodatkowego zabezpieczenia, weksla wystawionego na rzecz banku.

Kredyt w rachunku bieżącym pozwala na szybkie regulowanie zobowiązań, bez składania dodatkowych dyspozycji uruchomienia finansowania. Biznes Kredyt na cele obrotowe i kredyt Łatwy Kapitał to nieodnawialne formy finansowania majątku obrotowego firmy. Biznes Kredyt na cele zakupowe przeznaczony jest między innymi na zakup maszyn, urządzeń, pojazdów, w tym pojazdów niewymagających rejestracji, zakup lub remont nieruchomości, która posiada pozwolenie na użytkowanie lub konsolidację takich kredytów w innych bankach.

Okres finansowania, w ramach kredytów objętych promocją, wynosi do 84 miesięcy dla mikrofirm i do 36 miesięcy dla małych firm w przypadku finansowania o charakterze nieodnawialnym oraz do 24 miesięcy w przypadku kredytu w rachunku bieżącym. Przedsiębiorcy z segmentu mikrofirm mogą liczyć na kredyt do 1 mln zł. Maksymalna kwota finansowania w przypadku małych firm to 3 mln zł.

Warunki promocyjne nie mogą być stosowane w przypadku odnowienia oraz refinansowania lub konsolidacji istniejącego zaangażowania firmy w Alior Banku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu finansowania od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Szczegóły oferty są dostępne w oddziałach Alior Banku i centrach bankowości korporacyjnej.

