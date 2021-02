Alior Bank uruchomił voicebota infoNina, głosową asystentkę infolinii

Alior Bank uruchomił głosową asystentkę infolinii, która ma usprawnić kontakt z klientami. Bank zapowiada, że kompetencje i umiejętności voicebota będą systematycznie rozwijane, tak aby większość spraw, w tym pozyskiwanie informacji, można było zrealizować zdalnie.

Alior Bank wprowadził dla swoich klientów voicebota – infoNina. Narzędzie stworzone we współpracy z Alfavox, SentiOne oraz Techmo bazuje na algorytmach sztucznej inteligencji i ma zapewnić klientom jeszcze sprawniejszą obsługę.

Zobacz: Bank Pocztowy: Optymalizacja procesów i rozwój kompetencji cyfrowych to cele projektu Lady Robot

Jak przekonuje Alior Bank, jego celem jest uproszczenie kontaktu klienta z infolinią w taki sposób, aby nie musiał on wybierać tematów rozmowy przy użyciu klawiatury telefonu. Wprowadzenie wirtualnej asystentki to kolejne działanie Alior Banku dążące do cyfryzacji i wykorzystywania nowoczesnych technologii. Bank zapowiada stały rozwój tego rozwiązania.

Prace nad asystentką głosową ruszyły w Alior Banku na długo przed zagrożeniem epidemiologicznym, jakie niosło za sobą pojawienie się koronawirusa. Niewątpliwie przyspieszył on nasze działania w tym zakresie. W czasie pandemii preferowaną formą kontaktu jest właśnie kanał zdalny. Nasi klienci oczekują, że będzie on tak samo szybki i tak samo pomocny, jak w przypadku spotkania z bankierem w placówce. Jesteśmy przekonani, że voicebot InfoNina odpowie na te oczekiwania

– mówi Mariusz Piturecki, Dyrektor Działu Digitalizacji i Rozwoju AI w Alior Banku.

Wprowadzanie do voicebota nowych funkcji będzie następować stopniowo. Już teraz klienci mogą skorzystać z mechanizmu, dzięki któremu robot głosowy rozpozna intencję rozmówcy i na tej podstawie przekieruje go do odpowiedniego doradcy.

W kolejnym etapie zostanie dodana funkcja, za sprawą której robot wytłumaczy podstawowe czynności, m.in. jak się zalogować do aplikacji mobilnej, czym charakteryzują się wybrane produkty i usługi bankowe i jakie należy spełnić warunki, aby móc z nich skorzystać.

Zobacz: Aplikacja mobilna Alior Banku trafiła do Huawei AppGallery

Zobacz: Alior Bank prezentuje nowe funkcjonalności w systemie bankowości internetowej BusinessPro

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Alior Bank