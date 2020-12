Alior Bank prezentuje nowe funkcjonalności w systemie bankowości internetowej BusinessPro

Centrum Produktów w bankowości internetowej BusinessPro Alior Banku otrzymało rozszerzenia funkcjonalności. Jakie nowości się pojawiły? Sprawdzamy!

Nowe funkcjonalności modułu Centrum Produktów w bankowości internetowej BusinessPro pozwalają składać wnioski online o rachunki pomocnicze, płacowe i lokacyjne oraz nadawać do nich uprawnienia wybranym pracownikom firmy. Można to wszystko wykonać online, bez konieczności odwiedzania banku, dzięki czemu zyskuje się czas i zmniejsza ryzyko zarażenia Covid-19. Warto przypomnieć, że Centrum Produktów działa w oparciu o ustalony przez przedsiębiorców specjalny schemat akceptacji (zarówno jednoosobowej, jak i wieloosobowej) oraz na nadanych przez nich uprawnieniach dotyczących wprowadzania, podpisywania i wysyłania wniosków, w tym ich edycji i usuwania przed przekazaniem ich do banku.

Rozwijamy funkcjonalności systemu BusinessPro, aby jak najlepiej dopasować je do potrzeb biznesu. Oprócz Centrum Produktów na rynku wyróżnia nas także usługa BankConnect, która integruje online system finansowo-księgowy przedsiębiorstwa z BusinessPro. Dzięki temu usprawnia i automatyzuje procesy księgowe co eliminuje ryzyko błędów, wynikające z manualnego wprowadzania danych. Gwarantuje też niezawodność rozliczania faktur. Rekomendujemy to rozwiązanie firmom, które przetwarzają dużą liczbę transakcji i oczekują pełnej automatyzacji procesów księgowych. Naszym klientom zapewniamy wsparcie ekspertów, zarówno na etapie wdrażania, jak również obsługi BankConnect

Marek Sołtysiak, Dyrektor Zarządzający Pionem Produktów Klienta Biznesowego w Alior Banku

Bankowość internetowa BusinessPro jest skierowana do małych i średnich firm, którym umożliwia intuicyjną i bezpieczną obsługę rachunków, produktów bankowości transakcyjnej, finansowania handlu i treasury. Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne w centrach bankowości korporacyjnej i na stronie banku www.aliorbank.pl.

