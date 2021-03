Alior Bank udostępnia klientom usługę zintegrowanej wymiany walutowej na platformie BankConnect

Alior Bank nie zwalnia tempa i udostępnia swoim klientom nowe narzędzie wymiany walutowej, dostępne w usłudze BankConnect.

Zautomatyzowana wymiana, walut dostępna za pośrednictwem usługi BankConect, pozwala na integracje systemów zewnętrznych klienta z Autodealing, systemem wymiany walut Alior Banku. Dzięki temu rozwiązaniu, użytkownicy platformy otrzymują natychmiastowy dostęp do szerokiego wachlarza walut i atrakcyjnych warunków ich wymiany z poziomu własnych systemów, bez konieczności logowania się do bankowości elektronicznej BusinessPro. Dodatkowo rozwiązanie uwzględnia dostęp do statusów i historii poszczególnych transakcji, co znacząco ułatwia zarządzanie finansami przedsiębiorstwa.

Alior Bank od lat wyznacza trendy rynkowe, stosując innowacyjne, niespotykane dotąd na polskim rynku rozwiązania. Po raz kolejny sięgamy po funkcjonalność z zakresu otwartej bankowości i liczymy na pozytywny odbiór ze strony naszych klientów.

– powiedział Rafał Zając, Dyrektor Działu Bankowości Cyfrowej KB w Alior Banku

Zautomatyzowana wymiana walut w ramach usługi BankConnect to kolejne rozszerzenie oferty walutowej banku.

Byliśmy pierwszym bankiem w Polsce, który uruchomił w pełni wirtualny Kantor Walutowy, a dziś nasz Kantor ma ponad 400 tysięcy klientów, indywidualnych jak i biznesowych. Stale poszerzamy naszą ofertę w zakresie transakcji walutowych, które proponujemy w wielu kanałach tj. poprzez bezpośredni kontakt z dedykowanym dealerem, jedną z trzech internetowych platform FX czy aplikację mobilną. Jesteśmy też obecni na platformach agregujących płynność dostępnych dla największych korporacji. Zautomatyzowana wymiana walut w ramach usługi BankConnect jest kolejnym kanałem, tym razem dla klientów biznesowych, którzy poza niezawodnością i atrakcyjnymi warunkami stawiają na automatyzację procesu zawierania transakcji walutowych.

– dodał Tomasz Dośpiał, Dyrektor Działu Walutowych Platform Transakcyjnych w Alior Banku

Źródło tekstu: Alior Bank