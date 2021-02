Bank Pekao wycofuje się z płatności HCE

Bank Pekao był pierwszą instytucją finansową w Polsce, która wprowadziła płatności zbliżeniowe HCE. Teraz bank z nich rezygnuje na rzecz rozwiązania Google Pay.

Bank Pekao po cichu wycofuje się z płatności zbliżeniowych HCE. Zostały one wprowadzone pod koniec 2014 roku, a Pekao był pierwszą instytucją finansową, która się na to zdecydowała. Ta historia się jednak kończy, a bank usunął informacje o HCE ze swojej strony internetowej. Z usługi wciąż mogą korzystać osoby, które aktywowały ją wcześniej, natomiast nowi klienci banku nie powinni już mieć możliwości włączenia HCE.

Historia HCE w Pekao kończy się kilka miesięcy po wprowadzeniu do oferty możliwości korzystania z płatności Google Pay. Bank bardzo długo się przed nimi bronił, ale w końcu uległ trendom i najwyraźniej postanowił całkowicie zastąpić rozwijaną przez siebie usługę płatności zbliżeniowych na rzecz tego rozwiązania. Na podobny krok (wprowadzenie Google Pay i rezygnacja z HCE) zdecydowały się wcześniej również inne banki, takie jak Alior, Santander czy Getin. Z HCE póki co nie zamierza za to zrezygnować PKO Bank Polski, który tę formę płatności udostępnia za pośrednictwem aplikacji IKO.

Z informacji o końcu HCE w Pekao raczej nie powinni być zadowoleni użytkownicy nowych smartfonów Huaweia bez usług Google Mobile Services. Gdy aplikacja PeoPay trafiła do sklepu AppGallery obiecano, że następnym etapem będzie jej pełna integracja z Huawei Mobile Services. Nawet jednak jeśli tak się stanie, z płatności zbliżeniowych skorzystać się nie da, ponieważ urządzenia marki Huawei bez GMS nie mogą używać Google Pay.

Klienci Banku Pekao mogą korzystać również z innych systemów płatności zbliżeniowych. Na posiadaczy iPhone'ów czy zegarków Apple Watch czeka Apple Pay, jest też Fitbit Pay i Garmin Pay. Do płacenia bezgotówkowego można też użyć BLIKA.

Źródło tekstu: Cashless.pl, Bank Pekao