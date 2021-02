Bank Pekao udostępnił nową funkcję w PeoPay Kids – kody do gier

Bank Pekao udostępnił nową funkcję w ramach PeoPay Kids, możliwość zakupu kodów do gier. Podobnie jak w przypadku innych usług, to rodzice decydują, kiedy udostępnić dziecku nową funkcjonalność.

PeoPay Kids został stworzony z myślą o najmłodszych użytkownikach. Trzech wirtualnych trenerów, Żubr, Złotówka i Lis, pomagają dzieciom wkraczać w świat finansów. Dzięki aplikacji uczą się między innymi oszczędzać oraz korzystać z karty płatniczej. Z aplikacji korzysta obecnie ponad 41 tysięcy najmłodszych użytkowników.

Zobacz: PeoPay Kids już jest w Huawei AppGallery

Zobacz: Bank Pekao wprowadził przełomową ofertę: PeoPay Kids dla najmłodszych klientów

Bank Pekao S.A. wciąż rozwija funkcjonalności w PeoPay Kids. Najnowszym wdrożeniem jest możliwość zakupu kodów do gier. Dzięki temu najmłodsi mogą skorzystać z dodatkowych atrakcji dostępnych na swoich ulubionych platformach i w grach, takich jak Xbox, Nintendo, Blizzard czy Minecraft. Każdy zakup w aplikacji odbywa się pod kontrolą rodzica, który w swoim panelu autoryzuje transakcję.

Jak uruchomić funkcję i z niej korzystać?

Funkcję kodów do gier rodzic może włączyć w serwisie internetowym Pekao24 lub aplikacji PeoPay. W zakładce Panel rodzica należy wybrać przycisk Ustawienia PeoPay KIDS.

Po pomyślnej aktywacji, nowa funkcja będzie widoczna w aplikacji PeoPay Kids w sekcji DOŁADUJ.

Zakup zawsze wymaga akceptacji rodzica. Kod do platformy będzie widoczny w aplikacji PeoPay KIDS dopiero po zatwierdzeniu przez opiekuna, na co ma on maksymalnie 24 godziny. Rodzic może także odrzucić prośbę.

Kupiony kod do gier jest widoczny w aplikacji PeoPay KIDS w sekcji DOŁADUJ w zakładce MOJE ZAKUPY. Po wejściu w kafel z zakupionym kodem, dziecko „zdrapuje palcem” szarą powierzchnię, pod którą kryje się kod do wpisania, w odpowiednim miejscu na wybranej platformie. Kod jest bezterminowy.

Korzystanie z funkcji zakupu kodów do gier wymaga aktualizacji aplikacji PeoPay Kids do wersji 1.2.0. Lista dostępnych platform do zakupu kodów do gier znajduje się pod tym adresem.

Oprócz nowych funkcji przewidzianych dla najmłodszych użytkowników aplikacji PeoPay Kids, Pekao sukcesywnie wdraża również rozwiązania dedykowane dorosłym w Panelu rodzica w ich aplikacji PeoPay. Od teraz oboje rodzice mogą sprawować kontrolę nad wydatkami dziecka. W Panelu rodzica mają oni wygodny podgląd do wszystkich rachunków swoich dzieci, niezależnie od ich wieku (0-18 lat) i tego, czy mają założony Pakiet PeoPay Kids, wystarczy wybrać ikonę z imieniem pociechy.

W Panelu rodzica bank udostępnił również możliwość otrzymywania w telefonie powiadomień push z aplikacji PeoPay z informacją, że przez 24 godziny prośba dziecka o przelew zewnętrzny, doładowanie telefonu lub zakup kodów do gier oczekuje na akceptację. Ponadto, dorośli mogą w procesie zdalnym wnioskować o kartę płatniczą PeoPay Kids dla dziecka, które ma już założony pakiet bez karty – zarówno pierwszej, jak i nowej karty po zastrzeżeniu.

Zobacz: Bank Pekao pracuje nad „Selfie 2.0”, co usprawni proces zdalnego otwierania rachunków

Zobacz: PKO Bank Polski: z aplikacją IKO zapłacisz także za przejazd autostradą A4

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Bank Pekao