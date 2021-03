Koniec EnveloBanku. Teraz to Pocztowy24 z aplikacją mobilną Pocztowy

Zgodnie z zapowiedziami dziś z rynku znika marka EnveloBank. Zamiast tego klienci otrzymują dostęp do nowej bankowości internetowej Pocztowy24 oraz aplikacji mobilnej Pocztowy. Zmiany obejmą także dotychczasowych klientów Banku Pocztowego.

W lutym Bank Pocztowy informował, że rezygnuje z marki EnveloBank, ale zamierza dalej oferować klientom dostępne w niej rozwiązania bankowości cyfrowej. Dziś bank ogłosił, że dokonał się pierwszy etap zapowiadanego procesu. Marka EnveloBank znika z rynku, a wejście na stronę envelobank.pl przekierowuje na nowy adres.

Zobacz: Klienci Banku Pocztowego i EnveloBanku wkrótce „pod jednym dachem”

Od dziś wszyscy klienci detaliczni obu marek są przenoszeni do jednej, wspólnej bankowości internetowej Pocztowy24 i aplikacji mobilnej Pocztowy. Rozwiązania te bazują na dotychczasowej platformie EnveloBanku. Wszystko razem oferowane będzie pod jedną marką Banku Pocztowego.

Nowa bankowość internetowa jest dostępna pod adresem: https://online.pocztowy.pl, a informacje o wszystkich produktach Banku Pocztowego, w tym dawnego EnveloBanku, znajdują się na www.pocztowy.pl.

Aplikacja mobilna EnveloBanku od dziś zmieniła nazwę na Pocztowy, ma nową ikonę, można ją pobrać lub zaktualizować w App Store czy Google Play. Wszystkie produkty EnveloBanku, z których dotychczas korzystali jego klienci, zostaną przeniesione do nowego serwisu Pocztowy24. Identyfikator klienta i hasło dostępu do serwisu pozostaną takie same, więc użytkownikom pozostaje tylko zaktualizować aplikację i korzystać z nowe strony internetowej.

Zobacz: Revolut Business wprowadził funkcję Wydatki. Większa kontrola finansów w firmach

Wraz z nową aplikacją mobilną i nową bankowością internetową dotychczasowi klienci Banku Pocztowego korzystający z bankowości Pocztowy24 otrzymają dostęp do nowych funkcji, takich jak płatności BLIK, Google Pay, Apple Pay, rozwiązanie Autopay, moduł Kalendarza do planowania płatności, moduł do szybkiego opłacania faktur, a także szybkie płatności za zakupy w sklepach on-line. Nowa bankowość internetowa będzie dostępna pod adresem online.pocztowy.pl, jednak wciąż będzie można zalogować się do starej wersji – www.pocztowy24.pl, by skorzystać z takich produktów jak karta kredytowa, lokaty terminowe, limit w kredycie. Z czasem wszystkie produkty zostaną przeniesione na nową platformę.

Pełne połączeni marek i przeniesienie wszystkich produktów pod jeden dach wymagać będzie czasu – wcześniej określono datę zakończenia całego procesu na sierpień 2021 r. I tak na przykład docelowo w sklepach internetowych będzie widoczny jeden logotyp Bank Pocztowy, jednak przez jakiś czas będą nadal widoczne dwa logotypy: EnveloBank i Bank Pocztowy.

Zobacz: W mBanku konto otworzysz całkowicie zdalnie. Wystarczy e-dowód i eDO App

Zobacz: Pieniądze w banku z ujemnym oprocentowaniem? To może spotkać również klientów indywidualnych

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Bank Pocztowy, wł.