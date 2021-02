Klienci Banku Pocztowego i EnveloBanku wkrótce „pod jednym dachem”

Wkrótce wszyscy klienci detaliczni Banku Pocztowego oraz klienci EnveloBanku będą korzystać z nowej bankowości internetowej, opartej o rozwiązania EnveloBanku, dostępnej pod nazwą Pocztowy24.

Bank Pocztowy stawia na technologię EnveloBanku, ale pod marką Banku Pocztowego. Cały proces rozpocznie się w pierwszej połowie marca 2021 roku i potrwa do sierpnia tego roku. Polegać on będzie na migracji rozwiązań EnveloBanku do Banku Pocztowego, a wszystkich obecnych klientów detalicznych obu marek do jednej, wspólnej bankowości internetowej Pocztowy24 i bankowości mobilnej Pocztowy (dotychczasowej platformy EnveloBanku pod nową nazwą). Ujednoliceniu ulegną także produkty. Będą odtąd występować pod jedną marką Banku Pocztowego. Bank zrezygnuje również z prowadzenia dwóch serwisów informacyjnych www na rzecz jednego, dostępnego pod adresem www.pocztowy.pl.

Zgodnie ze Strategią Banku tworzymy dla naszych Klientów nową jakość – przenosimy ich do lepszej i bardziej zaawansowanej bankowości cyfrowej. Bankowość internetowa Pocztowy24 i aplikacja mobilna Pocztowy da klientom znacznie więcej możliwości i szybszy dostęp do wdrażanych przez nas produktów i najnowszych technologicznie usług. W dalszym horyzoncie czasowym pozwoli to nam na stworzenie rozwiniętej bankowości elektronicznej opartej przede wszystkim na automatyzacji i zaawansowanych rozwiązaniach cyfrowych. Razem z dostępem do sieci stacjonarnych placówek i specjalistycznym doradztwem, będzie podstawą strategii rynkowej.

– powiedział Jakub Słupiński, p.o. Prezesa Zarządu Banku Pocztowego

Połączenie marek Bank Pocztowy i EnveloBank umożliwi ujednolicenie oferty produktowej banku. Klienci uzyskają szerszy dostęp do zaawansowanych usług i rozwiązań proponowanych przez bank, takich między innymi jak BLIK, moduł Kalendarza do planowania płatności, moduł do szybkiego opłacania faktur czy aplikacji Autopay do automatycznych płatności za przejazdy autostradami. Docelowo przyspieszy to także wdrażanie i upowszechnianie nowych produktów, jak chociażby kredyt online.

Jedna marka oznaczać będzie nie tylko większy „porządek” w usługach banku, lecz także, a może przede wszystkim, otwarcie na nowe technologie i wyrównanie dostępu do cyfrowych rozwiązań ofererowanych przez nasz Bank. To, zgodnie z naszą strategią, krok do szybszej digitalizacji. Od teraz priorytetem będzie rozwój jednej, wspólnej, bankowości mobilnej i internetowej, co pozwoli na szybsze i częstsze wdrażanie nowych usług, produktów i zaawansowanych rozwiązań.

– powiedział Marcin Ledworowski, Członek Zarządu Banku Pocztowego

Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju na lata 2021–2024, Bank Pocztowy stawia na budowanie wartości dla swoich interesariuszy rozumianej między innymi jako digitalizacja procesów i upowszechnianie najnowszych technologii w ramach dążenia do cyfryzacji bez wykluczeń. W najbliższym czasie Bank Pocztowy planuje rozwój mobilnych płatności BLIK, także w zakresie przelewów na telefon, a także stworzenie możliwości otwarcia konta ROR lub zaciągnięcia kredytu przez telefon z wykorzystaniem technologii wideoweryfikacji.

