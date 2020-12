Bank Pocztowy ma coraz więcej usług dostępnych zdalnie

Klienci Banku Pocztowego mogą od teraz zamówić hasło do obsługi telefonicznej za pośrednictwem systemu bankowości internetowej. Wystarczy zalogować się do serwisu Pocztowy24, a następnie z menu Ustawienia wybrać opcję Zamów hasło do Telekonta, dzięki któremu automatycznie można sprawdzić stan konta i historię operacji czy zrobić przelew bez konieczności rozmowy z konsultantem.

Klienci Banku Pocztowego, posiadający dostęp do bankowości internetowej Pocztowy24, mogą już wygenerować za jej pośrednictwem hasło do telefonicznej obsługi swojego rachunku. Dzięki usłudze Telekonto, korzystając z technologii IVR, można na przykład sprawdzić stan konta i historię operacji, zrobić przelew do zaufanego odbiorcy, sprawdzić listę aktywnych lokat, a także zmienić lub odblokować hasło do bankowości internetowej. Dodatkowo, po identyfikacji hasłem i połączeniu się z konsultantem, można również na przykład zrealizować przelew na dowolny rachunek, założyć lokatę bądź uzyskać informacje o innych produktach z oferty banku.

Zobacz: Bank Pocztowy wprowadza płatności BLIK

Zobacz: Konto w Porządku Start to odpowiedź Banku Pocztowego na potrzeby nastolatków

W czasie pandemii wszyscy dążymy do tego, by unikać zbędnych interakcji z innymi. W przypadku korzystania z usług bankowych oznacza to, że zamiast wizyty w oddziale chętniej wybieramy zdalne formy kontaktu – sami zresztą gorąco do tego zachęcamy. Nasza infolinia pracuje na zwiększonych obrotach, jednak stale szukamy możliwości by odciążyć konsultantów i przyspieszyć czas oczekiwania na połączenie. Dodatkowo cały czas pracujemy nad rozwiązaniami umożliwiającymi zdalne korzystanie z naszych usług.

Wśród wszystkich połączeń na infolinię Banku w listopadzie br. 7 procent stanowiły te dotyczące właśnie dostępu do bankowości telefonicznej, stąd też pomysł, aby umożliwić naszym Klientom zamówienie hasła do Telekonta za pośrednictwem systemu Pocztowy24. Nowa funkcjonalność pozwoli na zmniejszenie ruchu na infolinii i usprawni obsługę Klientów w kanałach zdalnych. W przyszłym roku planujemy udostępnić możliwość zamówienia hasła do Telekonta również w bankowości EnveloBank.

– powiedział Jarosław Gawroński, Naczelnik w Departamencie Bankowości Cyfrowej i Usług Płatniczych Banku Pocztowego

Aby zamówić hasło do Telekonta za pośrednictwem bankowości internetowej, wystarczy zalogować się do systemu Pocztowy24, wejść w menu Ustawienia, a następnie wybrać opcję Zamów hasło do Telekonta. Generowanie hasła trzeba potwierdzić kodem SMS lub certyfikatem, co dodatkowo zabezpiecza całą operację. Po autoryzacji, na numer telefonu klienta zostaje wysłane jednorazowe hasło dostępu do Telekonta, które można zmienić na własne po telefonicznym zalogowaniu się do usługi.

Zobacz: PKO Bank Polski udostępnia nową wersję aplikacji IKO. Co się zmieniło?

Zobacz: Nowości BLIK w Getin Banku: Prośba o przelew i Podział rachunku

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Bank Pocztowy