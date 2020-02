Twisto rzuca wyzwanie Revolutowi. 300 tys. klientów, Apple i Google Pay oraz raty to plany na 2020 r.

Do końca bieżącego roku Twisto będzie miało 300 tys., a w 2024 r. 2,5 miliona zarejestrowanych klientów – zapowiada fintech. W osiągnięciu celu firmie pomoże ekspansja zagraniczna do Rumunii. Już w marcu fintech udostępni w Polsce Google Pay i kartę wirtualną, a w kwietniu Apple Pay.

Zobacz: 500 mln dla Revoluta. Wszystko po to, by nabrał mocy w Europie

Co ciekawe, Twisto planuje ponadto do 2024 r. zrezygnować z wydawania kart plastikowych, przechodząc na płatności kartą wirtualną oraz płatności mobilne z wykorzystaniem Apple Pay i Google Pay. Dostęp do tych funkcji Polacy zyskają już wkrótce.

- Już w marcu klienci w Polsce będą mogli korzystać z Google Pay i wirtualnych kart, dzięki którym plastik nie będzie potrzebny. Niewiele później wdrożymy Apple Pay - obiecuje Michał Smida, CEO i założyciel Twisto.



Twisto zapowiada też wprowadzenie do polskiej ofert możliwości realizacji większych zakupów za pomocą rat. Raty Twisto są już dostępne w Czechach. Klienci mogą zapłacić w ten sposób za każdy zakup o wartości przekraczającej 3000 KCZ (ok. 500 zł), rozkładając go na raty od 3 do 12 miesięcy. Klient może podzielić dany zakup w dowolnym momencie w miesiącu. Koszt jest podawany w aplikacji (RRSO i kwota, którą trzeba będzie oddać). Twisto pracuje też nad ratami 0 proc., czyli modelu polegającym na podziale wydatku na raty bez żadnych kosztów dla klienta, w którym prowizję ma spłacić sklep. Takie rozwiązanie działa już w czeskim Smarty.cz. i zostanie wprowadzone również w Polsce.

Zobacz: Cashback w Twisto pozwoli odzyskać do 10% wartości zakupów w

Zobacz: Twisto umożliwia podział rachunku na kilka osób

Rośnie liczba klientów

Z aplikacji i karty Twisto w Polsce i w Czechach korzysta dziś przeszło 140 tys. zarejestrowanych klientów – ponad 3,5 razy więcej niż w 2018 r. Uwzględniając płatności internetowe w formule „kup teraz, zapłać później”, fintech obsłużył ponad 1 mln klientów. Twisto zakłada, że w 2020 r. liczba zarejestrowanych użytkowników aplikacji sięgnie 300 tys., a w 2024 r. - 2,5 miliona. Po udanym wejściu do Polski i Czech, Twisto zamierza wprowadzić swój ekosystem do innych krajów. Na początek ma to być Rumunia.

- Rumunia to dla nas drugi po Polsce, najbardziej atrakcyjny rynek w regionie. Jesteśmy przekonani, że uda nam się powtórzyć sukces, który odnieśliśmy w 2019 r., oferując Polakom kartę i aplikację do codziennych płatności i pozyskując 50 tys. zarejestrowanych klientów w ciągu trzech miesięcy od debiutu – tłumaczy Michał Smida.

Michał Smida, CEO i założyciel Twisto

Klienci Twisto są aktywni

Zapowiadając nowe plany, Twisto podało też kilka statystyk dotyczących swoich klientów. Są oni aktywni i korzystają z wszystkich funkcji aplikacji. Przeciętny użytkownik loguje się do aplikacji Twisto 9 razy w miesiącu i wykonuje miesięcznie 13 transakcji, wydając łącznie 300 euro, przede wszystkim na jedzenie, podróże i rozrywkę. Użytkownicy Twisto średnio 4 razy w roku korzystają z opcji przesunięcia płatności na kolejny okres rozliczeniowy.

Zobacz: Twisto w listopadzie ma każdego dnia 2,5 tysiąca nowych użytkowników

Zobacz: Twisto się rozpędza. Tydzień po debiucie karty zarejestrowało się już 12 tys. osób