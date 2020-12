Uber otrzymał certyfikację na wirtualną kasę fiskalną w aplikacji

Zobacz: Bolt wprowadza wirtualną kasę fiskalną w aplikacji, jest gotowy na opóźnione Lex Uber

Na początku grudnia Uber informował o rozpoczęciu programu pilotażowego wirtualnej kasy fiskalnej stworzonej we współpracy z firmą Elzab. Rozwiązanie w tym tygodniu uzyskało oficjalny certyfikat Głównego Urzędu Miar i po pełnym wdrożeniu, pozwoli zrezygnować kierowcom z taksometrów i standardowych kas fiskalnych.



Grudniowy pilotaż miał na celu przeprowadzenie testów prototypowego rozwiązania kasy wirtualnej. Kursy wykonywane przez przewoźników z wykorzystaniem aplikacji Uber były przekazywane do prototypowego systemu, który umożliwiał wystawienie testowego paragonu w postaci elektronicznej. Ten z kolei był dostarczany m.in. do Ministerstwa Finansów.

W dniu 28 grudnia Główny Urząd Miar pozytywnie zaopiniował wirtualną kasę, która powstała we współpracy z firmą Elzab. Wdrożenie certyfikowanej kasy to ostatni krok na drodze do spełnienia wymogów reformy sektora przewozu osób. Mijający rok był trudny dla całej branży, ale cieszymy się, że mimo wielu wyzwań jesteśmy w pełni przygotowani na rozpoczęcie 2021 roku