Bolt wprowadza wirtualną kasę fiskalną w aplikacji, jest gotowy na opóźnione Lex Uber

Główny Urząd Miar nadał homologację wirtualnej kasie fiskalnej wdrażanej przez taksówkową firmę Bolt. Działająca na smartfonach z Androidem eKasa została dopuszczona do użytku, a kierowcy Bolta otrzymają do niej dostęp w ostatnich dniach grudnia. Pozwoli to im zrezygnować z taksometrów i standardowych kas fiskalnych. Konkurent Bolta – Uber – również pracuje nad podobnym rozwiązaniem.