Nie tylko Polska i BLIK. Kolejny kraj wprowadza płatności w tym stylu

Kolejny kraj uruchomił własny system szybkich płatności, który w swoim działaniu jest bardzo podobny do popularnego w Polsce Blika.

Szybkie płatności w Szwajcarii

Szwajcaria uruchomiła własny system szybkich płatności, który w swoim działaniu jest bardzo podobny do popularnego w Polsce Blika.

Już na starcie, do systemu dołączyło aż 60 instytucji finansowych, co oznacza, że praktycznie 95% płatności dokonywanych w kraju może już teraz być przeprowadzanych w nowy sposób. Dla Szwajcarii jest to ogromny krok, nie tylko w aspekcie przyśpieszenia transakcji, ale także w planowanym w tym kraju zupełnym odejściu od używania gotówki.

Szwajcarskie szybkie płatności dostępne będa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zapewnią niemal błyskawiczne przelewy, zarówno dla firm, jak i klientów indywidualnych.

Tradycyjne przelewy bankowe będą nadal dostępne, jednak Szwajcarski Bank Narodowy spodziewa się szybkiego odejścia od tradycyjnych metod na rzecz nowego systemu:

Zakładamy, że system szybkich płatności już niedługo będzie głównym systemem płatności w Szwajcarii. Pozwoli to nam na dalszy rozwój innowacyjnych i szybkich rozliczeń transakcji płatniczych.

- czytamy w oświadczeniu Banku Narodowego.

Jako główne zalety szybkich płatności Szwajcarzy wymieniają przede wszystkim szybsze rozliczenia przelewów i niemal natychmiastową dostępność otrzymywanych środków. Do tego dochodzi także możliwość większej automatyzacji rozliczeń dla firm i banków.

Wprowadzenie systemu szybkich przelewów to efekt kilku miesięcy pracy nad modernizacją szwajcarskiej infrastruktury bankowej. W styczniu tego roku tamtejszy bank centralny rozpoczął prace nad nową odsłoną systemu informatycznego o nazwie SIC5, która po wdrożeniu dała techniczne możliwości nowych rozwiązań bankowych.

Według szacunków Banku Centralnego do końca 2026 roku praktycznie wszystkie instytucje finansowe i firmy mają w pełni przejść na nowy system przelewów.

