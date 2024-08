Awaria BLIK. Polacy nie mogą zapłacić

BLIK nie działa. Polacy zgłaszają problemy z płatnościami przez Internet.

Jeśli macie problemy z płatnościami przez Internet, to wygląda na to, że nie jesteście sami. Wygląda na to, że trwa właśnie awaria systemu BLIK.

BLIK ma problemy z płatnościami

Utrudnienia rozpoczęły się na krótko przed godziną 15:00. Problemy pojawiają się zarówno w momencie próby pobrania kodu do płatności, jak i w chwili potwierdzania płatności. W obydwu sytuacjach w aplikacji bankowej wyświetla się komunikat o braku dostępu do usługi.

Nie znamy niestety skali usterki, jednak liczba zgłoszeń w serwisie Downdetector cały czas rośnie. O występujących problemach mieliśmy także okazję przekonać się na własnej skórze. Nie wiemy jeszcze, jak długo potrwają utrudnienia, jednak póki co zachęcamy do korzystania z alternatywnych metod płatności: karty płatniczej, przelewów online lub po prostu gotówki.

