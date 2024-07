BLIK wychodzi za granicę. Klienci wielkiego banku z aplikacją

BLIK właśnie uczynił kolejny krok na przód. Plany stały się faktem. Operator płatności zitegrował się z jednym z największych banków na Słowacji.

Popularna w Polsce metoda płatności Blik rozszerza swoją działalność na Słowacji. Po tym jak Blik przejął w 2023 roku tamtejszą spółkę VIAMO, czas na kolejny krok. Operator płatności uruchamia właśnie integracje z jednym z największych słowackich banków, Tatra banka.

Nową funkcję płatności BLIK postrzegam jako pożądane rozszerzenie metod płatności. To przełomowe rozwiązanie, dzięki któremu nasi klienci mogą płacić za zakupy online jeszcze łatwiej niż dotychczas. Oczywiście przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

- ogłosił Lukáš Mochňák, dyrektor departamentu aplikacji mobilnych w Tatra banka.

Na innowacyjny element tej współpracy zwraca również uwagę prezes BLIK Dariusz Mazurkiewicz. Zaznacza on, że wejście na Słowację to nie tylko rozszerzenie działalności o naszych południowych sąsiadów. To test na zdecydowanie większą skalę, gdyż pozwala operatorowi na przetestowania działania usługi BLIKA w strefie euro.

Współpraca z Tatra banka to istotny etap do dalszych działań na rynku słowackim i w Europie. Oferta BLIKA, wprowadzana na Słowacji, jest rozwiązaniem skalowalnym w całej strefie euro. Obecnie trwają prace wdrożeniowe z innymi uczestnikami rynku, aby wspólnie osiągać nasze ambitne cele.

– podkreśla Dariusz Mazurkiewicz, prezes zarządu w Polskim Standardzie Płatności, operatorze BLIKA.

Tatra banka to trzeci co do wielkości bank na Słowacji. Założony w 1990 roku bank z siedzibą w Bratysławie od kilku lat należy do międzynarodowej grupy Raiffeisen International. W 2023 roku Tatra zdobyła nagrodę dla najbardziej innowacyjnego banku w Europie Środkowo-Wschodniej według miesięcznika Global Finance.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: WDnet Creation / Shutterstock.com

Źródło tekstu: BLIK