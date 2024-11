PayU i Mastercard ułatwiają Polakom zakupy w sieci. Wystarczy jeden klik

PayU ułatwia zakupy w internecie, wprowadzając Click to Pay, czyli bezpieczne płatności jednym kliknięciem. Na początek skorzystają z tego użytkownicy kart Mastercard. Wystarczy, że raz zapiszą swoje dane, a później posłużą się nimi w wielu sklepach.

PayU, jeden z najpopularniejszych operatorów płatności internetowych w Polsce, wprowadza w naszym kraju Click to Pay – globalny standard opracowany wspólnie przez organizacje kartowe American Express, Discover, Mastercard i Visa, który łączy bezpieczeństwo z komfortem dokonywania płatności. Na start usługa dostępna jest dla posiadaczy kart Mastercard.

By skorzystać z Click to Pay, wystarczy raz zapisać dane karty, aby korzystać z płatności jednym kliknięciem przy każdej kolejnej transakcji, niezależnie od strony, na której odbywa się zakup. Standard ten zapewnia wysokie bezpieczeństwo transakcji dzięki tokenizacji danych, a możliwość zapamiętania urządzenia przyspiesza i ułatwia proces samej płatności. Dla osób korzystających regularnie z zakupów internetowych to duże udogodnienie.

Firma przekonuje też, że uproszczenie procesu płatności może również przynieść korzyści sklepom internetowym, ponieważ klienci rzadziej będą porzucać koszyki zakupowe.

Jak skorzystać z Click to Pay?

Click to Pay eliminuje potrzebę każdorazowego wpisywania danych karty płatniczej podczas dokonywania płatności on-line. Aby zarejestrować kartę w Click to Pay, należy na stronie płatności PayU wprowadzić dane karty oraz jej właściciela. Urządzenie, na którym dokonywana jest rejestracja, można dodać do zaufanych, dzięki czemu zostanie ono łatwo rozpoznane podczas kolejnych zakupów, co umożliwi płatność bez podawania kodów.

Przy następnej płatności poprzez bramkę płatniczą PayU wystarczy tylko kliknąć Click to Pay i płatność zostanie automatycznie zrealizowana.

Usługa Click to Pay bazuje na międzynarodowym standardzie SRC (Secure Remote Commerce) opracowanym przez konsorcjum organizacji kartowych EMV Co. Wykorzystuje ona technologię tokenizacji, znaną z popularnych rozwiązań, takich jak np. Apple Pay i Google Pay. Token zastępuje rzeczywiste dane karty, zamieniając je w zaszyfrowany algorytm.

Click to Pay jest kompatybilny z różnymi urządzeniami, co oznacza, że można z łatwością dokonywać płatności zarówno ze smartfonów, laptopów, jak i komputerów stacjonarnych.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: PayU