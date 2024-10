Revolut z nową usługą. Nie ukrywajmy, dla Polaków to gamechanger

Wszystko wskazuje na to, że BLIK w aplikacji Revoluta rozgości się szybciej niż się obejrzymy. Prace nad tą usługą nabrały tempa. Niektórzy klienci już korzystają.

Na początku września pisaliśmy o tym, że BLIK ma połączyć siły z Revolutem. W ramach współpracy, prawdopodobnie jeszcze przed końcem tego roku, klienci Revoluta, mieli otrzymać możliwość płacenia za pomocą 6-cyfrowych kodów. To ogromna siła, a dla Polskiego Standardu Płatności szansa na szybką, międzynarodową ekspansję.

Nim się obejrzeliśmy, to BLIK już się pojawił w aplikacji Revoluta. Co prawda jest jeszcze w fazie wczesnych testów i korzysta z niego niewiele osób tzw. testy family & friends. Jak zauważył cashless.pl, a ekranie głównym aplikacji Revolut pojawił się przycisk z ikoną BLIK-a. Umożliwia on płatności w sklepach online, a także za pomocą generowanego kodu w punktach stacjonarnych. Płatności bez podania kodu jeszcze nie zostały zauważone.

Fakt, że korzystają z tej opcji wybrańcy to dobra wiadomość - to znaczy, że prace nad funkcją właśnie nabrały tempa.

Możemy potwierdzić, że trwają pierwsze beta testy nowej funkcji wśród grupy naszych klientów. Ich celem jest zebranie opinii od klientów, usunięcie ewentualnych błędów, poprawienie wydajności usługi. Liczymy, że jeśli wszystko dobrze pójdzie, udostępnimy nową funkcję w Revolut jeszcze w tym roku

– potwierdza tempo prac sam Revolut.

Warto zatem aktualizować aplikację i wypatrywać ikony BLIK-a na ekranie.

