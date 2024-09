Visa z wyczekiwaną nowością już od dziś. Tego chcieli konsumenci

W końcu konsumenci dostali to, czego tak bardzo chcieli. Od dziś wydawane są karty Visa, które pozwalają na skorzystanie z limitu kredytowego Allegro Pay. Ci, którzy byli wpisani na listę mogą już korzystać.

Karty Visa umożliwią wybranym użytkownikom zaciąganie kredytu Allegro Pay w dowolnym sklepie stacjonarnym lub internetowym. Kilka dni temu pisaliśmy o tym, że powstała lista oczekujących i można się było na nią wpisać.

Od dziś można zamawiać karty debetowe, powiązane z usługą Allegro Pay, w wersji wirtualnej lub plastikowej. W przeciągu kolejnych tygodni, grupa testowa będzie poszerzana. Docelowo, wszyscy korzystający z Allegro Pay będą mogli zamówić sobie taką kartę. Szacuje się, że w przyszłym roku z tej usługi będzie korzystało nawet kilkaset tysięcy osób.

Dotychczas możliwość zrobienia zakupów z Allegro Pay dostępna była jedynie na platformie Allegro. Z nową kartą klienci będą mogli płacić środkami przyznanymi w ramach usługi ⎼ zarówno online, jak i stacjonarnie. Wyjście z usługą Allegro Pay poza platformę pozwoli nam znacznie rozszerzyć skalę obsługiwanych transakcji.

- mówi Rafał Czernik, prezes Allegro Pay.

Takie rozwiązanie to odpowiedź na oczekiwania konsumentów, którzy chcą usługi coraz bardziej spersonalizowane i intuicyjne. W wersji wirtualnej kartę, za pomocą przycisku w Allegro, można dodać do portfela Google Pay (w Apple Pay dostępna opcja będzie w 2025). Karta plastikowa wydawana jest nieodpłatnie. Koszta w jej używaniu pojawiają się dopiero w momencie zadłużenia dłużej niż 30 dni. Póki co, z karty nie można jeszcze korzystać w bankomatach.

