Sprzedawca odmawia płatności kartą? Jeden przepis warto znać

Wielu z nas nie wyobraża sobie wyjścia do restauracji lub sklepu bez zabrania ze sobą karty płatniczej. Co jednak w sytuacji, kiedy sprzedawca lub kelner odmówi płatności bezgotówkowej? Okazuje się, że istnieje przepis, który stoi po stronie klienta.

Prędzej, czy później zdarzy się sytuacja, że sklep lub restauracja odmówi płatności kartą. W ostatnich dniach, spore zamieszanie wywołał przypadek gwiazdy "Kuchennych Rewolucji", Magdy Gessler, która podczas wizyty w restauracji, postanowiła zapłacić kartą, ale w odpowiedzi spotkała się z odmową. Usłyszała, że dana placówka nie obsługuje tej formy płatności. I to wywołało niemałą dyskusję pod filmikiem. Jak to właściwie jest z tego typu płatnościami? Co w tej kwestii mówi prawo? Czy sprzedawca faktycznie może nam odmówić tego typu usługi?

Wiele osób może być zaskoczonych, ale w świetle prawa, poprawna odpowiedź brzmi... tak. Sprzedawca może tak postąpić. Jedyną formą płatności, jaka jest obowiązkowa wszędzie, poza nielicznymi wyjątkami, pozostaje gotówka. Poza tym przedstębiorca musi udostępnić klientowi jedną formę transakcji bezgotówkowej.

- tak skomentował sprawę na swoim TikToku, prawnik, Marcin Kruszewski.

Udostępnienie jednej transakcji bezgotówkowej dla klienta. Co to oznacza w praktyce?

Sprzedawcy i restauratorzy mogą zaproponować nam płatność BLIK-iem lub tradycyjnym przelewem. Wcale nie musi być to karta płatnicza. Przepisy nie wymagają od przedsiębiorców posiadania terminala. Warto jednak pamiętać o tym, że od prawa, może być ważniejsza inna zasada. Większe prawdopodobieństwo, że klient wróci, mamy tam, gdzie spotkał się z wygodniejszą dla niego formą płatności.

